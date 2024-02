Giorgia Meloni “No es mi mejor día, encima es cuaresma, cero alcohol y además a Draghi le habéis dado mala suerte”

Giorgia Meloni perdió las elecciones en Cerdeña al dar una ajustada victoria a la candidata progresista del Movimiento Cinco Estrellas (M5E) y el Partido Democrático (PD), Alessandra Todde. Es su primera derrota electoral de la derecha desde su ascenso al Gobierno pero quiso mantener la sonrisa durante toda la noche en esta cena que ya tenía programada.

Saludando con apretón de manos a los que pudieron acercarse a saludarla, Meloni hizo uso de su desparpajo natural y su sentido del humor en la cena con los periodistas de la Asociación de Prensa Extranjera en Italia. “Os deseo mucha suerte ahora que estrenáis una nueva sede, no sé qué pensará Silvio Berlusconi desde allá arriba al saber que una banda de comunistas, como él los definía, se transfieran al Palazzo Grazioli, pero son cosas de la vida". Giorgia Meloni se refería a que, en unos días, la sede de la Asociación de la prensa extranjera en Italia cambiará de dirección y la nueva se establecerá en el edificio en el que Silvio Berlusconi tenía su sede principal en Roma ubicado justo a un lado de la Piazza Venezia.

Con un "¿Cómo estás?, es un placer para mí", nos saludó a los que nos acercamos y le hablamos en español y más adelante al hacernos una foto juntas me preguntó: ¿Qué piensan en España sobre mí?... Al preguntarle cómo se sentía en estos momentos no dudó en confirmar que está firme en su posición y con “forza” para seguir al frente del gobierno italiano.

Toda la velada se mantuvo en un tono absolutamente distendido, cercano y amistoso. Arrancó diciendo “Sé que se espera un discurso por mi parte ligero y divertido, pero yo ya no era ligera cuando tenía 15 años, imaginaros 16 meses después de haber llegado al Palazzo Chigi, encima me invitáis el día que pierdo las elecciones y estoy haciendo la cuaresma que no puedo desahogarme tomándome una copa…no es el mejor día si esperabais simpatía y alegría” Pero contradictoriamente a sus palabras, durante toda la cena Giorgia Meloni mantuvo la sonrisa y el buen humor. Recordó la cena que la Asociación ofreció a Mario Draghi “Me habéis invitado y después me contáis que dos días después de la cena, Draghi dimitió. Haré todo los que esté a mi alcance para alejarme de este salón los más rápidamente posible para intentar quedarme un poco más gobernando esta Nación”. También mencionó la frase que uno de sus colaboradores dice: “Moriremos todos. Yo no soy una persona optimista, siempre veo el vaso medio vacío, pero aún viendo un escenario peor, me siento capaz de enfrentarme al que sea”.

El sentido del humor no le faltó cuando recordó los que habían sido sus sueños: “Ninguno de mis sueños se realizaron, quería ser cantante, pero soy desentonada, quería ser jugadora de voleibol pero soy enana, quería conocer a Michael Jackson pero se murió muy pronto, pero él me enseñó inglés. Tengo casi todos los siete pecados capitales, pero no la vanidad. No estoy siempre enfada, así es mi cara”.

Meloni subrayó que una de las cosas que más odia es la deslealtad y Perdere a burraco -Perder en el juego del burraco (Un juego de cartas), "Algo que me está sucediendo mucho, digamos que este año no ha arrancado muy bien…”

Su discurso no fue nada político. Consiguió crear un ambiente muy distendido y cercano. Intentó cenar sentada en uno de los sofás dispuestos en el salón del hotel en donde se celebró el acto, pero fue prácticamente imposible porque quiso atender a los que se sentaron a su lado respondiendo a sus preguntas.

Sopló las velitas de la tarta del 112 cumpleaños de la Asociación y sin dejar de seguir el ritmo de la canción Billie Jean que interpretaba un violinista, recibió un ramo de flores, siguió el momento selfies, firmó el libro de honor en donde agradeció la profesionalidad de los corresponsales y se marchó junto con sus colaboradores con paso firme después de una velada para recordar.