El gobernador de Texas designa como organizaciones terroristas a la Hermandad Musulmana y al Consejo Islámico

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha designado al Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR) y a la Hermandad Musulmana como organizaciones terroristas extranjeras y organizaciones criminales transnacionales según la ley estatal, lo que supone el decomiso de bienes, sanciones penales y la prohibición de adquirir terrenos en Texas.

La decisión del gobernador Abbott marca la primera vez que un estado de EE. UU. designa de forma independiente a organizaciones fundadas en Estados Unidos como entidades terroristas sin una clasificación federal correspondiente. El Departamento de Estado de EE. UU. no incluye actualmente ni a la Hermandad Musulmana ni a CAIR en su lista de organizaciones terroristas.

Esta designación autoriza a las agencias del orden público de Texas a intensificar las medidas de control contra las organizaciones mencionadas y sus filiales que operan dentro de la jurisdicción estatal. De acuerdo con las leyes citadas, la proclamación faculta a las autoridades para:

--Iniciar procedimientos de decomiso de bienes

--Adquisiciones inmobiliarias en bloque

--Aplicar sanciones penales a las actividades organizativas

--Investigar entidades afiliadas

En su declaración, el gobernador Abbott citó lo que describió como objetivos de larga data de ambas organizaciones. "La Hermandad Musulmana y CAIR han dejado claros sus objetivos desde hace mucho tiempo: imponer por la fuerza la ley islámica y establecer el dominio mundial del islam", afirmó. "Las acciones emprendidas por la Hermandad Musulmana y CAIR para apoyar el terrorismo en todo el mundo y subvertir nuestras leyes mediante la violencia, la intimidación y el acoso son inaceptables".

La proclamación hace referencia a una investigación del Programa sobre Extremismo de la Universidad George Washington sobre los orígenes de CAIR. También señala que CAIR fue nombrada co-conspiradora no acusada en el caso de la Fundación Tierra Santa , el mayor caso de financiación del terrorismo en la historia de Estados Unidos, cuyo centro de operaciones fue Richardson, Texas.

CAIR emitió una respuesta a través de X: “Greg Abbott es un político que defiende la postura de Israel y que ha pasado meses avivando la histeria antimusulmana para difamar a los musulmanes estadounidenses críticos con el gobierno israelí… nuestra organización de derechos civiles es una voz independiente que responde ante el pueblo estadounidense, depende del apoyo del pueblo estadounidense y se opone a todas las formas de violencia injusta, incluidos los crímenes de odio, la limpieza étnica, el genocidio y el terrorismo”.