El jefe del Ejército advierte a los franceses de que se hagan a la idea de que pueden perder a sus hijos en una guerra con Rusia o China

El Jefe del Estado Mayor de la Defensa advirtió a los alcaldes franceses de un posible deterioro importante de la situación internacional y les intó a preparar a sus electores ante la posibilidad de un conflicto con Rusia o China en los próximos años.

"Debemos aceptar la posibilidad de perder a nuestros hijos": el general Mandon adviertió de una posible guerra "en tres o cuatro años".

Durante un discurso pronunciado en el congreso de alcaldes de Francia, el general Fabien Mandon pidió a los cargos electos locales que preparen a sus electores para una posible confrontación futura con Rusia o China e hizo hincapié en la necesidad de una verdadera "fortaleza de espíritu" .

Explicó que "el momento es particularmente grave" y que la situación internacional se está "deteriorando "; citó la retirada estadounidense de Europa, el ascenso de China y la estrategia ofensiva de Rusia. Moscú "se está preparando para continuar el conflicto armado" y aspira a una "confrontación para 2030 con nuestros países y miembros de la OTAN " .

El oficial militar afirmó que Francia posee los recursos técnicos e industriales necesarios, pero que lo que más le falta es "la fortaleza de espíritu para aceptar el sufrimiento con el fin de defender a la Nación". Les recordó a todos que "debemos aceptar la pérdida de nuestros hijos, aceptar las dificultades económicas. Si no estamos preparados para esto, entonces corremos peligro. Esto debe debatirse en sus comunidades".

Mandon considera a los alcaldes los mejores intermediarios para sensibilizar a la ciudadanía, pues los ve como el principal punto de contacto entre el Estado y la población. Los instó a entablar un diálogo local y a prepararse para una movilización nacional. Francia debe estar lista en tres o cuatro años para afrontar un posible conflicto armado. Basándose en el principio de disuasión, añadió que "si nuestros enemigos ven nuestra fuerza, buscarán otras alternativas".

Solicitó a las autoridades locales que contribuyan a este esfuerzo facilitando terrenos para el entrenamiento militar y el despliegue de personal. Asimismo, confía en movilizar a más reservistas, con el objetivo de duplicar su nú