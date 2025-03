El gobierno de Trump lanza CBP Home: la app para que los inmigrantes ilegales se 'autodeporten'

Donald Trump sigue decidido a cumplir una de sus promesas electorales más controvertidas: deportar a "millones y millones" de migrantes irregulares. Desde su regreso al poder el pasado 20 de enero, el republicano ha desplegado una ofensiva en múltiples frentes, que ha incluido la declaración del estado de emergencia en la frontera con México, el envío de miles de efectivos, campañas masivas de detención lideradas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y el uso de aviones militares para acelerar las deportaciones, entre otros aspectos.

Estas medidas han llevado a Estados Unidos a alcanzar la cifra récord de 1.000 detenciones en un solo día en las últimas semanas, pero no parece ser suficiente para la administración Trump, que sigue explorando nuevas estrategias para reducir la migración ilegal. La última de ellas ha generado gran polémica: una aplicación móvil que permite a los migrantes solicitar su propia deportación voluntaria.

En un comunicado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) explicó que la app ofrece "una forma sencilla para que los extranjeros ilegales en Estados Unidos declaren su intención de salir voluntariamente, brindándoles la oportunidad de marcharse antes de enfrentar consecuencias más severas".

CBP Home contó con una antecesora

La aplicación ha sido bautizada como CBP Home, y forma parte de una campaña publicitaria impulsada por el gobierno estadounidense "Stay Out and Leave Now" (Quédate fuera y vete), a la que ha destinado hasta 200 millones de dólares. No obstante, se trata de una nueva versión de CBP One, la cual fue empleada durante el gobierno de Biden como vía para que los migrantes solicitaran asilo hasta que fue inhabilitada en enero, provocando así la cancelación de miles de citas. La plataforma original permitía a los solicitantes comenzar el trámite de forma previa para agilizar el proceso.

La actualización de una versión a otra se hará automáticamente para los usuarios que ya cuenten con ella en su dispositivo móvil, y estará disponible de forma gratuita en las plataformas habituales. Desde el gobierno no han precisado más datos sobre cuándo entrará en funcionamiento.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió la iniciativa asegurando que la app da a los migrantes indocumentados la oportunidad de marcharse por su cuenta, evitando sanciones que les impedirían regresar en el futuro. No obstante, también lanzó una advertencia tajante: "Si no lo hacen, los encontraremos, los deportaremos y nunca volverán".

Aún no está claro si la aplicación fomentará realmente las autodeportaciones, pero algunos expertos citados por The Guardian advierten que CBP Home podría servir para recopilar datos biométricos y fotografías de los migrantes, facilitando la creación de bases de datos gubernamentales. Esto supondría un uso similar al de su antecesora, CBP One, que ya almacenaba información personal de quienes solicitaban asilo.