Gordon Sondland: "Irán debe convertirse en una nación responsable"

El embajador de EE UU en la UE, Gordon Sondland, pertenece a la hornada de cargos de confianza nombrados por Donald Trump a su llegada a la Casa Blanca. Comparten una biografía profesional similar. Sondland es fundador y CEO de un operador de hoteles «boutique», pero también les une una retórica directa y clara. En su paso por Madrid para participar en el exitoso congreso de Concordia Europe y de la Cámara de Comercio de EE UU en España, atiende a un grupo de periodistas en la planta 28 del hotel Eurostars Madrid Tower.

El embajador estadounidense en la UE asegura que el compromiso norteamericano en la defensa de Europa «es cristalino [cristal clear, en inglés]», pero como hasta en las mejores relaciones existen peros. «Para Estados Unidos el compromiso de algunos aliados es decepcionante», explica sin rodeos. Es consciente de que algunos países no pueden permitirse un incremento del gasto militar, pero carga contra aquellos socios que sí pueden aumentar el presupuesto en defensa y, sin embargo, no lo hacen. Como Alemania. «Esto es lo que hace que el presidente Trump sopese la alianza». «No creo que sea descabellado pedir a los europeos que hagan su parte», insiste. «Nosotros hacemos más. Gastamos más del 2% del PIB en defensa. ¿Qué tal si vosotros hacéis vuestra parte?», se pregunta. No obstante, asegura, que «nadie se está cuestionando la alianza».

Sondland reconoce que las relaciones transatlánticas no atraviesan por su mejor momento y confía en que la renovación de las instituciones europeas permita empezar de nuevo. Aspira a que el nuevo liderazgo tome más en consideración las posiciones de la actual Administración.

Irán es uno de los asuntos que separan a EE UU de Europa. El embajador norteamericano en Bruselas defiende la salida del acuerdo nuclear porque, en su opinión, el régimen teocrático violó el espíritu del acuerdo. «La inyección económica no se destinó a cubrir las necesidades de la población sino a financiar los programas balísiticos y las operaciones militares de la Guardia Revolucionaria e Hizbulá en detrimento de Estados Unidos». Sondland reconoce que «la UE tiene una visión diferente», pero aboga por aparcar las diferencias y acordar una estrategia común. «Creemos que ha llegado el momento de dejar a un lado las diferencias y centrarnos en cómo devolver a Irán a la comunidad internacional».

Respecto a la escalada de tensión en Oriente Medio con el derribo de un sofisticado dron americano y la amenaza abortada de un ataque inminente, Sondland reconoce que «la tensión es alta», pero que ninguna de las partes «quiere una guerra». Insiste en que a pesar del cruce de insultos, la voluntad del presidente norteamericano es forzar al régimen de los ayatolás a sentarse en la mesa de las negociaciones. «Irán debe convertirse en una nación responsable», advierte.

Respecto a la ambigüedad americana sobre una UE fuerte, después de que el presidente Trump abogase por una salida de Reino Unido sin acuerdo pilotada por Boris Johnson, ha preferido no pronunciarse. Ni respaldar a ningún futurible primer ministro. Pero sí reconoce que la relación entre Europa y Estados Unidos dependerá de si se produce el Brexit y qué tipo de Brexit es. Reitera que su país persigue una relación comercial «justa y equilibrada» con la UE. Preguntado por la imposición de nuevos aranceles a la industria automovilística. Sondland dice que «la decisión se ha tomado para no tomar ninguna decisión». Y que si las negociaciones avanzan, no habrá aranceles. «Esperamos que el nuevo equipo sea capaz de pasar página» y trabajar conjuntamente.

Para el embajador, la UE y EE UU deben concentrarse en hacer un frente común contra China y contener su ascenso en la escena internacional. «Debemos preservar un sistema de valores y principios definidos por nosotros y no al revés», concluye. Y advierte de que el 5G de Huawei es una cuestión nuclear para la seguridad norteamericana y colectiva.