Gran coalición o elecciones

¿Israel vuelve a enfrentarse a un bloqueo político?

Podemos ver que el Likud no podrá formar una coalición de derechas. Pero Azul y Blanco tendrá complicado formar una coalición centrista por la incompatibilidad de la Lista Conjunta Árabe e Israel Nuestra Casa de Lieberman.

Entonces, ¿cuáles son las opciones?

Hay tres opciones. La primera opción es que Netanyahu intentase atraer a desertores de Azul y Blanco, o incluso tratar de atraer al Partido Laborista. Pero esto no funcionó el pasado abril, y es poco probable que vaya a funcionar ahora. La segunda opción sería un Gobierno de unidad nacional entre Azul y Blanco y el Likud. Lo que no sabemos es si esto ocurriría con o sin Netanyahu. Formar una coalición sin Netanyahu implicaría, necesariamente, un golpe interno en el Likud. Y un Gobierno de unidad que incluya a Netanyahu seguramente implicaría un acuerdo de rotación con Azul y Blanco: él sigue en el cargo de primer ministro durante los dos primeros años, y luego le pasa el mando a Gantz por los dos años restantes. Ésta parece ser la dirección hacia la que nos dirigimos. La tercera opción es un bloqueo, una larga crisis política, y una tercera ronda de elecciones. Sin embargo, hay muy poco apetito en Israel de que esto suceda. Pero es la única vía que queda si no es posible formar un Gobierno de unidad nacional.

¿Es posible que Lieberman entre en el Gobierno? ¿Tiene la llave del Ejecutivo?

Lieberman se ha retratado a sí mismo como decisivo, pero en este momento es más un bloqueador. Parece extremadamente improbable que Lieberman apoye al Likud. Aunque sí que es probable que apoye un Gobierno de Azul y Blanco. Pero, a pesar de haber mejorado su posición respecto a las elecciones pasadas, no tiene suficientes apoyos como para coronar una coalición centrista con Azul y Blanco. Y dudo que se una a un Gobierno de Azul y Blanco junto a la Lista Conjunta Árabe. Además, Azul y Blanco también ha descartado cualquier apertura a los partidos ultraortodoxos, como el de Lieberman.

¿Qué sería de Lieberman si se forma un Gobierno de unidad nacional entre Azul y Blanco y el Likud?

En caso de que se forme un Gobierno de unidad nacional entre Azul y Blanco y el Likud (éste es un escenario muy posible), no necesitarían a Lieberman para tener una mayoría. Por lo tanto, podría verse excluido del Gobierno, especialmente si Netanyahu busca represalias contra él.

Analista político de European Council on Foreign Relations (ECFR)