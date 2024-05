Ya hay fecha para la llegada de los primeros cazas F-16 a Ucrania

Ucrania lleva semanas insistiendo en la necesidad de agilizar el envío de los aviones estadounidenses F-16 ante los continuos bombardeos de Rusia contra las infraestructuras civiles y las posiciones de su ejército. La coalición de países occidentales que se comprometieron hace un año a suministrar F-16 a Kiev incluye a Dinamarca, cuyo gobierno ha dicho que se propone enviar los primeros aviones este verano; le acompañan en la coalición otros países europeos como Bélgica, Países Bajos y Noruega. Precisamente, Países Bajos tienen la intención de comenzar a suministrar a Ucrania a partir de este otoño sus viejos F-16 a medida que va incorporando sus cazas F-35 en su fuerza aérea.

Chequia entregó Ucrania la semana pasada el primer simulador de avión de combate F-16 a una de las brigadas de aviación táctica ucraniana. Ingenieros del país invadido ya están probando y preparando su módulo principal para su funcionamiento.

Rusia ha avisado de que la llegada de los cazas estadounidense F-16 a Ucrania será vista como una provocación de Estados Unidos y la OTAN, independientemente de si están o no capacitados para portar armamento nuclear. "Independientemente de cual sea la modificación de los aviones que se suministren, los veremos como portadores de armas nucleares y consideraremos ese paso de EEUU y la OTAN como una deliberada provocación", señala el comunicado del Ministerio ruso de Exteriores.

Los cazas de Lockheed Martin serán un salto cualitativo importante para la envejecida flota ucraniana de aviones -en gran parte de fabricación soviética-, que ha sufrido numerosas bajas desde el inicio de la guerra. Si bien los F-16 pueden albergar ciertas armas nucleares, Ucrania no tiene un arsenal nuclear y no hay indicios de que algún aliado que posea armas nucleares tenga la intención de compartirlas con Kiev.

En realidad, pese a la advertencia de Moscú, los aviones de combate soviéticos utilizados por Ucrania, como el Su-24 y el MiG-29, ya pueden modificarse para portar armas nucleares. "Cualquier avión es capaz de desarrollar armas nucleares", dijo el año pasado al periódico The Kyiv Post Christopher Stewart, ex alumno de la Escuela de Armas de la Fuerza Aérea de EEUU y ex piloto de F-16. "Un dirigible, un dirigible, un zepelín o un globo aerostático son capaces de producir armas nucleares". De hecho, Bielorrusia, aliado de Moscú, dijo que ha modificado la capacidad de sus cazas Su-24 para que portaran armas nucleares tácticas.

Moscú destacó que durante largos años ese tipo de aviones fue utilizado en las conocidas como "misiones nucleares conjuntas" de la OTAN. "Se espera que en breve aparezcan en el teatro de operaciones de Ucrania aviones polivalentes F-16 de fabricación estadounidense (...), no podemos ignorar el hecho de que esos aviones pertenecen a las plataformas de doble equipamiento: nuclear y no nuclear", apuntó.

Ni Rusia ni Ucrania han podido conseguir la superioridad aérea durante la guerra. Moscú ha desplegado sistemas avanzados de defensa aérea como el S-400, algunos de los cuales son más sofisticados y efectivos que las amenazas que enfrentaron los F-16 en zonas de guerra anteriores, dijo el experto Jake Epstein de Business Insider. "Hay miles de formas de detectar estos F-16", dijo Epstein, analista de defensa y ex piloto de la Marina estadounidense. En la misma línea apuntó hace meses el entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhnyi, dijo en noviembre que los F-16 serán "menos útiles" ahora que hace un año porque Rusia ha tenido tiempo de mejorar sus defensas aéreas.

Los F-16 pueden lanzar misiles modernos, como el AIM-120, que pueden alcanzar objetivos sin necesidad de que el lanzador esté en la línea de visión de el objetivo. Los F-16 y los aviones occidentales, además, son más intuitivos para los pilotos, con controles y pantallas más claras, lo que constituye un avance importante con respecto a los aviones rusos. En las últimas décadas se han fabricado y vendido más de 4.600 F-16 en más de veinte países en configuraciones diferentes diseñadas por el fabricante Lockheed Martin. Desde su introducción a finales de la década de 1970, el F-16 ha sido mejorado para realizar muchas misiones.

Rusia arremete contra EEUU

A su vez, Moscú condena los planes occidentales de incrementar su apoyo armamentístico a Kiev y su implicación en los combates en Ucrania, lo que crea nuevas amenazas militares en torno a Rusia. En particular, acusa a Occidente de apoyar abiertamente las acciones de sabotaje de Ucrania en territorio ruso, además de suministrar a Kiev misiles de largo alcance británicos y franceses, y los nuevos ATACMS estadounidenses, que pueden alcanzar territorio ruso.

Rusia también acusa a EEUU de avanzar en sus planes de emplazar misiles de corto y medio alcance "en diferentes regiones del mundo" y adelanta que, cuando ese armamento efectivamente sea desplegado, responderá suspendiendo su propia moratoria a dicho despliegue. Y denuncia las afirmaciones del presidente francés, Emmanuel Macron, sobre el posible envío a Ucrania de contingentes de la OTAN y resalta las informaciones acerca de la presencia sobre el terreno de efectivos de la Legión Extranjera francesa.

Casi todos los demás aliados de la OTAN, incluido Estados Unidos, han rechazado la idea de enviar tropas a Ucrania para combatir. El presidente Joe Biden dijo durante su discurso sobre el Estado de la Unión en marzo que "no hay soldados estadounidenses en guerra en Ucrania, y estoy decidido a que siga así". Con información de EFE