Países Bajos activa cazas F-35 y F-16 bajo la Alerta de Reacción Rápida

Es raro o muy raro observar aviones de combate surcando el cielo, especialmente si se trata de cazas de quinta generación F-35 y más aún en un país que no está en guerra como es Países Bajos. Sin embargo, cada vez será más frecuente este escenario a partir de ahora debido a la llamada Alerta de Reacción Rápida, un programa que implica la vigilancia del espacio aéreo mediante el despliegue de aviones de combate.

Desde finales de energo, un par de cazas F-35 y otros dos F-16 de los Países Bajos están en alerta de forma rotatoria para monitorear y proteger el espacio aéreo de Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo (Benelux) dentro de la citada Alerta de Reacción Rápida. Países Bajos se harán cargo de esta misión hasta el 9 de mayo y por primera vez se utilizará para tal propósito el avión F-35 de Lockheed Martin.

Esta medida sirve para proteger a los países del Benelux y tiene como objetivo responder a las amenazas desde el aire. Gracias a este programa, los F-35, con base en Leeuwarden y Volkel, pueden despegar en cuestión de minutos para interceptar objetos voladores no identificados, de tal manera que si los controladores notan que una aeronave no logra establecer contacto por radio, se activa la Alerta de Reacción Rápida para interceptar la aeronave. Un escenario que no se puede descartar. Esta estrategia ya se utilizó en Canadá, cuando un avión estadounidense F-22 disparó contra un objeto porque ponía en peligro el tráfico aéreo civil.

Mayor actividad aérea en Polonia

En Polonia, las autoridades han emitido estos días una advertencia de alta actividad de aviones militares como respuesta a la amenaza en la frontera oriental. En concreto, se espera que en el este del país se aprecie una mayor actividad de helicópteros militares, vehículos aéreos no tripulados y aviones de combate para garantizar la seguridad de los ciudadanos, por lo que se avisa para que "se sigan todos los procedimientos y se tenga en cuenta que pueden encontrarse con una mayor actividad militar en esta zona", afirmó el teniente coronel Jacek Goryszewski.