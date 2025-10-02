Un herido al colisionar dos aviones de la misma compañía en una pista del aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York

Dos aviones de la compañía estadounidense Delta colisionaron la noche del miércoles en la pista del aeropuerto de LaGuardia en Nueva York, lo que causó un herido y daños en la cabina, además de un enorme susto entre los pasajeros.

Las aeronaves se desplazaban a "baja velocidad", según la aerolínea. Eran aviones CRJ-900 operados por la aerolínea regional Endeavor Air, según un comunicado de Delta recogido por la agencia Efe.

El vuelo 5047 acababa de llegar de Charlotte, Carolina del Norte, cuando el ala del vuelo 5155, que se preparaba para despegar hacia Roanoke, Virginia, impactó contra el morro de su aeronave.

En las fotos publicadas en las redes sociales se puede ver como uno de los parabrisas del avión quedó completamente destrozado.

A pesar de los daños sufridos por los aviones, ningún pasajero resultó herido durante la colisión, según informó la aerolínea.

"Todos salieron disparados hacia adelante en sus asientos y fue un poco caótico cuando ocurrió. Nos quedamos impactados por lo sucedido", explicó en un vídeo grabado desde su asiento momentos después del impacto el productor de CBS News, Joey Annunziato, pasajero del vuelo procedente de Charlotte.

Delta anotó en un comunicado que colaborará con las autoridades pertinentes para revisar lo ocurrido.