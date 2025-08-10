Violencia género
Un hombre apuñala a su pareja por negarse a casarse con él en Francia
La propuesta de matrimonio ha terminado en una brutal agresión que ha dejado a la víctima en estado crítico
Un episodio devastador ha sacudido Nanterre, en Francia, el pasado sábado cerca del mediodía, cuando una propuesta de matrimonio se ha transformado en un acto de violencia inexplicable. La escena se ha desarrollado en las inmediaciones del parque André-Malraux, un lugar habitualmente tranquilo que se ha visto envuelto en un dramático incidente de violencia de género.
El conflicto ha surgido cuando una mujer de aproximadamente cincuenta años ha rechazado la proposición nupcial de su pareja, desencadenando una reacción agresiva que ha culminado en una herida de gravedad en la garganta, inferida con un cutter. Tras el ataque inicial, el agresor ha intentado suicidarse, generando una situación de emergencia que ha requerido atención médica inmediata para ambos.
Preocupación por los casos de violencia de género
La fiscalía de Nanterre ha iniciado una investigación por violencia agravada, tipificación que refleja la severidad del acontecimiento. Este caso se suma a una preocupante estadística nacional donde más de 150 mujeres han sido asesinadas por sus parejas en el transcurso del año 2023.
Las autoridades locales han manifestado su profunda preocupación ante el incremento de casos de violencia íntima, subrayando la importancia de implementar estrategias preventivas y de protección. La ministra de igualdad de género ha sido enfática al destacar la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y sensibilización.
Los dispositivos de alerta se han convertido en una herramienta fundamental para ayudar a las víctimas a denunciar agresiones y obtener protección inmediata. La región de Hauts-de-Seine ha sido particularmente sensible a estos casos, generando un intenso debate sobre la eficacia de las medidas existentes.
