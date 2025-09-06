Un hombre estadounidense encuentra un cuerpo "parcialmente descompuesto" mientras cortaba el césped

Un hombre estadounidense que realizaba labores de mantenimiento en su terreno hizo un macabro descubrimiento: un cadáver en avanzado estado de descomposición. Las autoridades identificaron a la víctima como Charles Warner Ingram, un individuo de 43 años cuyas circunstancias de muerte permanecen envueltas en misterio.

El hallazgo ocurrió en una propiedad rural del condado de Neshoba, en el estado de Misisipi, revelando un caso que ha generado muchas preguntas entre las autoridades locales.

La policía ha proporcionado datos sobre la víctima. Warner Ingram había estado previamente encarcelado entre julio y agosto, siendo liberado por decisión judicial. Dos días después de su salida, fue visto por última vez caminando hacia la autopista 15, según ha informado ABC News.

La identificación se realizó mediante un análisis de huellas dactilares en el laboratorio médico-forense estatal, confirmando la identidad de la víctima. Los investigadores manejan diversas hipótesis sobre el momento y las causas de su muerte.

El cuerpo fue localizado aproximadamente a 800 metros de una carretera rural, en un terreno agrícola. Los investigadores sugieren que podría haber permanecido en el lugar entre cuatro y seis semanas, aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente.

No se han difundido cargos ni realizado detenciones, y la identidad de quien descubrió el cuerpo se mantiene en secreto. La policía continúa recolectando pruebas y testimonios que permitan esclarecer los hechos.