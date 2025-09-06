Un turista desata las críticas de medio mundo tras 'robar' una ofrenda junto a una tumba en un cementerio de Japón

El influencer australiano Lochie Jones compartió en Instagram un vídeo grabado en Aokigahara (conocido como el “Bosque de los Suicidios”) en el que llevó a cabo acciones profundamente ofensivas. En las imágenes se le ve tomando una lata de cerveza depositada como ofrenda sobre una tumba y, tras lanzar una moneda decorada con motivos de Harry Potter, se la bebe sin ningún miramiento. El gesto, considerado una falta de respeto hacia la cultura y las creencias locales, desató de inmediato una oleada de críticas en varios países.

Un acto de profanación cultural

En Japón es tradición dejar ofrendas de comida y bebida para honrar a los difuntos, y retirarlas se considera una profanación. Jones no solo se bebió una de ellas, sino que además hizo comentarios ofensivos sobre la sociedad japonesa, calificando a las mujeres de "viciosas y frías" y a los hombres de víctimas de normas demasiado rígidas.

El hecho no solo indignó a miles de usuarios en internet, sino también a familiares de personas enterradas en el cementerio. Una madre, que perdió recientemente a su hijo y acude con frecuencia al lugar, aseguró sentirse profundamente herida al ver la grabación: «Es como si se burlaran de nuestro dolor», declaró a medios locales.

La difusión del vídeo generó una inmediata y contundente respuesta en redes sociales, donde numerosos usuarios exigieron medidas contra el influencer, desde su expulsión de Japón hasta la revocación de su visado. Algunos residentes australianos en el país expresaron su profunda vergüenza, argumentando que este tipo de comportamientos daña la imagen de los turistas extranjeros, mientras que la comunidad internacional en general manifestó su rechazo a una acción que consideraron totalmente irrespetuosa.

Tras la avalancha de críticas, Jones publicó un vídeo de disculpa que resultó ser igualmente controversial. En lugar de ofrecer una explicación genuina, añadió comentarios sobre "psicosis de masas" y una supuesta "mentalidad de colmena" en la sociedad japonesa.