Imán que predica en California felicita a los que ocupan los campus por el miedo que producen

Tarik Ata, el imán de la Fundación Islámica del Condado de Orange en California se dirigió a los estudiantes musulmanes en los campamentos pro-Gaza en los campus universitarios en dos videos. Dijo que Alá los recompensará por luchar y por la ira y el miedo que infringen a "esta gente cruel, los enemigos de la humanidad, Netanyahu y sus "matones", así como a los partidarios de la guerra en Gaza”.

Ata comparó al primer ministro israelí Netanyahu con Hitler y añadió que el sionismo es como el nazismo. Dijo que los imanes estadounidenses y las organizaciones musulmanas se sienten inspirados por la valentía y el coraje de estos estudiantes. Ata añadió: "¿A qué mejor acto pueden acceder los musulmanes estadounidenses en este momento?".

Los videos fueron publicados en la cuenta de Instagram de la Asociación de Estudiantes Musulmanes en West Cost MSA West en Instagram el 30 de abril de 2024 y en el canal de YouTube de la Fundación Islámica del Condado de Orange el 26 de abril de 2024, informa Memri.

"Este es un mensaje, una vez más, para mis queridos hermanos y hermanas que protestan en los campus y acampan. Allah dice: De hecho, ama a aquellos que luchan por Su Causa en orden de batalla, como si fueran una estructura sólida. Allah ama a quienes luchan codo a codo por una causa, para complacer a Allah. Así que este es un momento del que estarás infinitamente orgulloso por el resto de tu vida y, especialmente y más importante, en el Más Allá. Estoy pensando, ¿a qué mejor buena acción pueden acceder los musulmanes estadounidenses en este momento que lo que todos ustedes están haciendo? La Tierra debajo de ti es tan feliz que estás parado sobre él, porque estás haciendo algo que agrada tremendamente a Allah. Le decimos [a Netanyahu] que la única comparación hoy entre la Alemania nazi y todo ese fiasco – esa terrible situación – y lo que está sucediendo hoy es que usted, Netanyahu, es similar a Hitler y el sionismo es similar al nazismo. Mi mensaje final a los estudiantes universitarios: estamos observando estos acontecimientos, porque muchos de estos estudiantes universitarios piensan que las mezquitas, los imanes y las organizaciones musulmanas realmente no saben lo que está pasando y que no estamos allí para apoyarlos. No, no. Vemos exactamente lo que está pasando y nos inspira su valentía. Estamos impresionados por su coraje y lo amamos a usted y a lo que está haciendo”.