La UE intenta meter cabeza en el plan de paz para Ucrania negociado por Rusia y EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a pillar con el pie cambiado a la Unión Europea en su plan para conseguir que Ucrania y Rusia sellen la paz. Y lo ha hecho bajo las dos premisas acostumbradas: los términos del acuerdo se negocian entre bambalinas con Moscú e implican duras renuncias por parte de Kiev.

De hecho, la Unión Europea ha confirmado este viernes que Estados Unidos no le informó del plan de paz para Ucrania, pero ha hecho votos por sentarse a negociar con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para lograr una salida "justa y duradera" a la guerra lanzada por Rusia, informa Europa Press.

"La Unión Europea no ha recibido comunicación alguna de ningún plan de carácter oficial. No tiene sentido que hagamos comentarios en este momento", ha reconocido el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en rueda de prensa junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, desde Johannesburgo donde participan en la cumbre del G-20. Sí ha querido ir más allá la presidenta comunitaria, quien ha insistido en que la UE mantendrá el apoyo a Kiev "el tiempo que sea necesario" y ha defendido entablar contactos con Zelenski para abordar el nuevo escenario con la iniciativa de paz de Washington que incluye ceder a Rusia gran parte de la región oriental del Donbás y reducir sustancialmente las capacidades y el tamaño de las Fuerzas Armadas ucranianas.

"Discutiremos la situación tanto con los líderes europeos como con los líderes aquí presentes al margen de la cumbre del G20. También me pondré en contacto con el presidente Zelenski para tratar el asunto", ha avanzado Von der Leyen, quien ha recordado que un "principio clave" para la UE es que no se decida nada sobre Ucrania sin Ucrania.

De este modo, la conservadora alemana ha insistido en que la UE mantendrá el rumbo y seguirá apoyando a Kiev en esta tesitura, incidiendo en que la agresión rusa se produce no solo contra Ucrania sino contra los principios de la Carta de Naciones Unidas y en territorio europeo. "Por lo tanto, apoyaremos a Ucrania durante todo el tiempo que sea necesario", ha remachado, incidiendo en el trabajo "intenso" con el presidente ucraniano en distintos formatos para lograr "una paz justa y duradera". Von der Leyen ha reiterado así que la UE basa su apoyo a Ucrania en el respeto a los principios de la Carta de Naciones Unidas que consagra la soberanía e integridad territorial de los países. "Desde el primer día hemos apoyado a Ucrania, hemos estado a su lado y juntos defendemos los principios de la Carta de las Naciones Unidas", ha resumido.

Paralelamente, las principales economías de la UE intentarán diseñar la estrategia en los márgenes de la Cumbre de Líderes del G20 en Sudáfrica, con el objetivo de analizar el plan de paz que han diseñado EEUU y Rusia para Ucrania,

No obstante, Costa subrayó que la UE no ha recibido "ninguna comunicación oficial" sobre el supuesto plan que Estados Unidos ha elaborado en secreto con Rusia.

Aún así, aseguró que la UE sigue "plenamente comprometida" con apoyar a Ucrania "sobre la base de los principios de la carta de las Naciones Unidas".