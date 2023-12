"Los israelíes sienten que una parte de la comunidad internacional es indiferente a su sufrimiento".

Por qué las incursión terrestre en el sur de Gaza está centrándose en el campamento de refugiados de Jan Yunis. ¿Está el líder de Hamás en Gaza Yayha Sinwar escondido allí?

No sabemos dónde está el líder de Hamás en Gaza, Yayha Sinwar, se supone que se encuentra en el sur de la franja palestina, pero nadie lo sabe con exactitud. Las tropas israelíes están trabajando en Jan Yunis porque, entre otras cosas, se están lanzando cohetes desde el sur del territorio árabe hacia Israel. Los lanzamientos de misiles por parte de las organizaciones islamistas que operan en el enclave palestino no han cesado desde el inicio de la escalada hace prácticamente dos meses y los intercambios de disparos tampoco. Esto es una razón suficiente para lanzar la incursión terrestre sobre el sur de Gaza. En paralelo, la inteligencia israelí piensa que los líderes de Hamás en están en el sur y uno de los principales objetivos de esta operación militar es terminar con los dirigentes islamistas.

Estados Unidos ha dicho que la tregua se rompió porque Hamás fracasó a la hora de dar una lista creíble de rehenes para liberar en el último intercambio de civiles y presos que debía producirse. Todavía quedan mujeres y niños cautivos en la Franja de Gaza. ¿Debe hacer más la comunidad internacional para ponerlos en libertad?

Definitivamente, la comunidad internacional debe hacer más para liberar a estas personas inocentes que fueron secuestrados junto a sus hijos y sus familiares de sus casas un sábado por la mañana. Sabemos que no están recibiendo ningún tipo de asistencia humanitaria ni tampoco médica. La Cruz Roja Internacional no ha tenido acceso a ellos. Los israelíes sienten que una parte de la comunidad internacional es indiferente al sufrimiento de su pueblo. ¿Por qué Hamás no presentó una lista creíble de rehenes? Porqué Hamás está jugando con todas las partes del conflicto y eso forma parte de su estrategia de terror: secuestros, violaciones, torturas... También quieren provocar la angustia de las familias israelíes que desconocen cuál es el futuro de sus seres queridos.

La Casa Blanca está presionando para que se limiten el número de bajas civiles en esta segunda fase de la guerra. ¿Puede Israel hacer más para evitar la muerte de la población civil palestina?

Israel siempre puede hacer más esfuerzos para aliviar la situación de los civiles de la Franja de Gaza como, por ejemplo, permitir la entrada de más ayuda humanitaria. También deberían garantizar que los palestinos tengan lugares seguros en los que puedan protegerse. Israel no puede suministrar estos refugios porque Hamás ha utilizado el dinero que ha recibido todos estos años para construir refugios para ellos mismos. Por lo que la población civil de Gaza no tiene acceso a estos espacios desde los que Hamás utiliza, además, para lanzar cohetes. El Ejército israelí ha dividido el mapa de la Franja de Gaza y comunica en tiempo real a la población donde se van a concentrar los combates para que ésta pueda huir. Ningún ejército moderno ha hecho esto antes. Las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) tratan de hacer lo máximo que pueden. De hecho en esta segunda fase del conflicto no se están llevando a cabo bombardeos masivos y suelen realizar ataques quirúrgicos contra objetivos específicos para limitar los daños colaterales.