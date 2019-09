La tensión no irá a más

¿Irá a más la tensión militar exhibida por Maduro?

Ningún país de América Latina está interesado en abrir un conflicto regional y mucho menos Colombia tras haberse reactivado la actividad de la guerrilla. Maduro no tiene cómo enfrentar un conflicto, así que no le interesa. Sus amenazas son una suerte de circo donde exhibe armas y movimiento de tropas a un alto coste económico que un país que se está muriendo no se puede permitir. Un bloqueo naval por parte de EE UU es algo lejano e ilusorio. Si esto ocurriera, las fuerzas navales venezolanas no tendrían ninguna opción. Se trata, por tanto, de un problema ficticio para generar una solución a un problema que no existe.

Maduro dice que el diálogo con la oposición se ha acabado. ¿Le cree?

Es un paso más dentro del juego de la negociación: levantarse de la mesa y exhibir fuerza para tener otra carta negociadora. Los contactos formales de Noruega están suspendidos, pero el diálogo sigue mediante otros canales. En realidad, quien negocia aquí son China, Rusia, EE UU, Cuba y algunos países afectados por el problema migratorio venezolano. El proceso escapó de las manos de los venezolanos.