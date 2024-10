El lamento del Papa Francisco ante la guerra: "Palestina está sufriendo ataques inhumanos"

El papa Francisco aseguró este miércoles que "Palestina está sufriendo ataques inhumanos" e instó de nuevo a buscar la paz ante los principales conflictos mundiales. "No olvidemos Myanmar (Birmania), y Palestina, que está sufriendo ataques inhumanos. No olvidemos Israel, no olvidemos todas las naciones que están en guerra", dijo el pontífice en su audiencia semanal del miércoles ante miles de fieles en la plaza San Pedro del Vaticano.

Francisco también se refirió a la guerra de Ucrania y dijo que esta mañana recibió detalles sobre las altas cifras de muertos en ese conflicto: "Es terrible, la guerra no perdona, la guerra es una derrota desde el inicio", añadió. Por todo ello denunció a la industria armamentística, al asegurar que "las inversiones que hoy dan más beneficios están en las fábricas de armas", lo que calificó como "ganar dinero con la muerte".

El papa reitera cada semana su llamamiento al fin de las guerras, y el pasado domingo, durante su homilía dominical del Ángelus, puso énfasis en la "martirizada Palestina", la primera vez que usaba tal adjetivo para aludir a la situación en los territorios palestinos.

Durante su audiencia de hoy, el pontífice también saludó a fieles cristianos procedentes del Líbano, país sujeto estas últimas semanas a una fuerte ofensiva israelí que se ha saldado también con ataques contra zonas cristianas de esa nación árabe.