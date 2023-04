El líder laborista suspende a la primera diputada negra de Westminster por comentarios antisemistas

La veterana diputada británica Diane Abbott, quien en 1987 se convirtió en la primera mujer negra elegida en Westminster, ha sido suspendida del Partido Laborista por unos polémicos comentarios en los que diferencia el trato que reciben las personas negras frente otros grupos, como los judíos o gitanos.

En una carta publicada por "The Observer", en respuesta a un artículo previo que afirmaba que el racismo en Reino Unido "no es un asunto de blancos y negros", la parlamentaria sostiene que, aunque otros grupos "de gente blanca con características diferenciales", como pueden ser los peli rojos, experimentan "prejuicios", "no están sujetas al racismo toda la vida".

"En la América anterior a los derechos civiles, los irlandeses, los judíos y los 'travellers' (nómadas de origen irlandés) no estaban obligados a sentarse en la parte trasera del autobús (como los negros). En la Sudáfrica del apartheid, a estos grupos se les permitió votar. Y en el apogeo de la esclavitud, no había personas de apariencia blanca esposadas en los barcos de esclavos", matiza.

La parlamentaria se ha disculpado "por la angustia causada" y retirado "sin reservas" sus palabras en un mensaje difundido en Twitter, en el que explica que el error surgió "de un primer borrador" que envió al rotativo. "El racismo toma muchas formas y es completamente innegable que el pueblo judío ha sufrido sus monstruosos efectos, al igual que los irlandeses, los 'travellers' y muchos otros", dijo.

En cualquier caso, el líder de la oposición laborista, Keir Starmer, que se perfila como favorito para ganar las próximas elecciones en 2024, se apresurado a tomar la drástica decisión de suspender a Abbott de sus filas mientras se realiza una investigación para determinar si se le permite presentarse como candidata laborista en la próxima cita con las urnas.

Starmer ha tachado los comentarios de “antisemitas”, asegurando que son "profundamente ofensivos y equivocados". “Diane Abbott ha sufrido muchos abusos raciales durante muchos, muchos años… eso no quita el hecho de que condeno las palabras que usó y nunca debemos aceptar el argumento de que existe algún tipo de jerarquía de racismo. Nunca lo aceptaré, el Partido Laborista nunca lo aceptará”, señaló.

En definitiva, no quiere que nada ni nadie enturbie sus posibilidades de convertirse en el próximo primer ministro británico y a la mínima oportunidad deja claro que la formación tiene ahora "tolerancia cero" con el antisemitismo, marcando así distancias con la era de su predecesor, el controvertido Jeremy Corbyn, con quien Abbott trabajó en su momento como portavoz de Interior.

En 2020, el propio Corbyn fue suspendió del partido después de que la Comisión británica de igualdad y derechos humanos acusara al partido bajo su liderazgo de antisemitismo. Aunque la ejecutiva le devolvió la afiliación poco después, Starmer no aprobó reinstaurarlo como diputado laborista y ahora tampoco le deja presentarse como candidato por la formación para los próximos comicios.

De momento, mientras se realiza una investigación interna, Abbott seguirá como independiente en su escaño en la Cámara de los Comunes por la circunscripción londinense de Hackney North y Stoke Newington, que ocupa desde 1987.