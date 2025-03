Macron anuncia ante Zelenski el envío de 2.000 millones en ayuda militar

Macron quiere seguir empujando para influir sobre el futuro de Ucrania desde fuera de la mesa de negociaciones. El presidente francés busca con una nueva cumbre hoy jueves en el Elíseo que se concretice la “coalición de voluntarios” dispuestos a ofrecer a Ucrania garantías de seguridad en el marco de un eventual futuro acuerdo de paz con Rusia. La iniciativa lanzada por París y Londres debe tomar forma y la sensible cuestión del envío de tropas será el centro de esta cumbre, la tercera de este tipo tras la que ya aconteció en la capital francesa el 17 de febrero y en Londres el 2 de marzo. Cerca de una treintena de países de la Unión Europea, entre ellos España, y de la OTAN acuden a esta nueva cita que según fuentes de la presidencia francesa también pretende apuntalar los trabajos sobre el apoyo militar a corto plazo a Ucrania, sobre un modelo de ejército sostenible y duradero para impedir futuras tentativas de invasiones de Moscú. Los planes de Francia y el Reino Unido no prevén enviar soldados europeos cerca de la línea del frente, y mucho menos entrar en combate.

Los refuerzos estarían en la retaguardia, pero deberían ser lo suficientemente significativos para disuadir a Rusia de “ponerlos a prueba”. Macron ha vuelto a subrayar este punto este miércoles desde el Elíseo en presencia del propio Zelenski. Sin embargo, los europeos están paralizados ante esta hipótesis. Algunos temen una escalada incontrolable, mientras que otros creen que es un riesgo que deben asumir y prepararse para gestionar. Macron intenta convencer al resto de socios para tener una postura común ante la misión de paz.

Volodimir Zelenski llegaba en la tarde del miércoles a París como antesala de la cumbre para mantener un encuentro bilateral con Macron en el que el mandatario galo ha expresado a su homólogo ucraniano que Francia tendrá como máxima prioridad la continuación e intensificación de su apoyo militar y financiero a Ucrania. En este sentido, Macron ha anunciado una ayuda suplementaria de 2.000 millones de euros a Kiev que incluirá sobre todo medios de defensa área y misiles tierra-aire Mistral. “El apoyo militar es necesario para continuar la resistencia” ha subrayado Macron. Por su parte, Zelenski acude a París con la intención de saber quién está dispuesto a participar en un futuro contingente de paz en Ucrania. “La cuestión más importante es saber quién va a comprometerse”, ha dicho el mandatario ucraniano señalando la importancia de tener un mecanismo para garantizar que no se viole el alto el fuego. Respecto a la eventual suspensión de las sanciones hacia Rusia evocada en las negociaciones, Macron ha señalado que aún es “muy pronto” para ello y ha pedido a Moscú que no añada otras condiciones previas a la tregua.

La presidencia francesa ha querido subrayar en las horas previas a esta nueva cumbre que nada se hace de espaldas a EE UU como socio y que Macron informará a Trump de todo lo que se acuerde en París de forma inmediata.

Macron convocó hace dos semanas a los jefes de Estado Mayor de países que pueden estar dispuestos a implicarse para dar garantías a un posible acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, aunque eso no implica que se traduzca en el despliegue de tropas, al menos no para todos ellos. Tras las reuniones de París y luego de Londres en torno al apoyo a Ucrania, y ante la presión de EE UU y la aceleración de las negociaciones de alto el fuego, Macron señaló junto a los jefes militares que es necesario “pasar del concepto al plan” para definir garantías de seguridad que permitan una paz sólida y duradera en Ucrania. Ya en aquella cita los participantes coincidieron en que dichas garantías deben “ser creíbles y mantenerse a largo plazo; ir acompañadas de un apoyo inquebrantable al ejército ucranio y no estar desligadas de la OTAN y sus capacidades”.