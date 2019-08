«Maduro es un criminal que no va a soltar el poder, hay que quitárselo»

Pocos días después de la retirada de Maduro de las negociaciones en Barbados, en una entrevista con LA RAZÓN, María Corina Machado defiende aplicar toda la fuerza para sacar al régimen del poder.

El presidente encargado ha advertido sobre la posible disolución de la Asamblea Nacional, ¿qué significaría esto para las reivindicaciones de la oposición?

Bueno, de hecho la Asamblea Nacional ya ha sido perseguida, desoída y atacada, tanto física, como jurídicamente. Acabamos de conocer la decisión del Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo de levantar la inmunidad del diputado Juan Pablo Mercía, de Vente Venezuela. A aquellos que creen que con un criminal puede haber algún tipo de diálogo fructífero, aquí tienen su respuesta.

Ya se han acabado las negociaciones en Barbados. ¿Esto acaba con todas las vías diplomáticas?

Me gustaría escuchar que ese

«diálogo» ha quedado definitivamente clausurado. Todavía hay quien sigue interesado en mantener esta ilusión, cuyo único propósito es ganar tiempo para Maduro y paralizar las acciones internacionales que sí son efectivas. Hay que dejar claro a todos los aliados internacionales que no va a haber otra trampa como los llamados «diálogos».

¿Cuál es la nueva hoja de ruta?

La misma, la que no se debió abandonar nunca. La que se ratificó en enero de este año, cuando 54 países desconocieron a Maduro y reconocieron a Juan Guaidó. Este camino implica aplicar toda la fuerza, interna y externa, para construir una amenaza real, ante la cual Maduro y su entorno entiendan que su mejor, y su única opción, son los términos y garantías que les ofrecen para su salida.

Ha hablado en alguna ocasión de activar el art 187. 11, que autorizaría misiones extranjeras en el país. ¿Su propuesta ha tenido una buena acogida?

Tiene un extraordinario respaldo entre la población venezolana. En Venezuela tiene lugar un genocidio, y no es silencioso. Por eso, la comunidad internacional tiene la obligación, amparados en el principio de la Responsabilidad de Proteger, de actuar de manera efectiva. No hay más retórica que valga, no hay más ingenuidad, no hay más tácticas dilatorias. El artículo 187.11 plantea el soporte en el marco jurídico venezolano, así como la reincorporación de Venezuela al TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca), para la creación de una amenaza creíble, sin la cual estos criminales no van a ceder.

¿Cómo podría estructurarse esta propuesta?

Los países más afectados son los países vecinos, Colombia, Brasil y Estados Unidos, que están sufriendo en carne propia los estragos de esta tragedia. Esta estructura criminal utiliza a Venezuela como plataforma de expansión para sus actividades delictivas, y se ha propuesto desestabilizar a otros países del hemisferio. Hay que actuar con celeridad. Nosotros hemos planteado la constitución de una coalición internacional liberalizadora, en cuyo núcleo estarían estos países, que son los más afectados en su seguridad nacional.

¿No sería posible una intervención multilateral desde el seno de la OEA?

Nosotros hemos hecho de manera reiterada la solicitud a los países que integran la OEA, sobre la necesidad de poner en marcha una misión de paz con fines humanitarios. Pero en la OEA las resoluciones más importantes han sido obstruidas por algunos gobiernos, cuyos vínculos económicos y financieros, en algunos casos criminales, son ampliamente conocidos.

¿El nombramiento de Josep Borrell como Alto Representante de la Política Exterior de la UE va a ser positivo para Venezuela?

Desafortunadamente, el desempeño que hemos visto por parte del señor Borrell, sus posiciones cuando Venezuela más ha necesitado de España, hace pensar que no será de la UE de donde vendrá la voz más lúcida y firme (como hubiésemos esperado). Es tremendamente doloroso para todos los venezolanos ver una posición en la que España perdió todo tipo de liderazgo. En la tragedia de Venezuela, España había sido la voz principal y lideraba a la UE. Pero ya no lo es más. España perdió ese liderazgo, y lo ha hecho, a mi modo de ver, de una manera vergonzosa.

¿Culpa de este cambio de postura al ascenso de Pedro Sánchez a la Presidencia?

Culpo a Sánchez y a tantos otros que no representan el sentimiento del pueblo español.