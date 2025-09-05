Interceptan un teléfono escondido en el Parlamento británico reproduciendo gemidos y sonidos "sexuales" para interrumpir al primer ministro

Un suceso insólito tuvo lugar en la Cámara de los Comunes de Reino Unido, cuando un teléfono móvil oculto, colocado bajo una mesa cerca del banco gubernamental, cayó al suelo antes del inicio de las preguntas parlamentarias y fue interceptado rápidamente por los agentes de seguridad parlamentaria.

El dispositivo, que había sido adherido con cinta adhesiva, emitía un tono de llamada de naturaleza sexual, lo que motivó su confiscación inmediata para preservar la seriedad del recinto legislativo.

La Policía Metropolitana considera el incidente como un acto premeditado destinado a interrumpir el debate parlamentario. Los servicios de seguridad parlamentarios colaboran estrechamente para identificar al responsable.

El hecho no es aislado. Eventos deportivos y de entretenimiento han sufrido interrupciones similares mediante dispositivos que emiten sonidos explícitos durante transmisiones en vivo. Casos precedentes incluyen la FA Cup o el sorteo de la Euro 2024, lo que evidencia una tendencia de bromas que buscan desestabilizar actos públicos.

El hallazgo ha puesto en evidencia posibles vulnerabilidades en los protocolos de control en espacios altamente vigilados. Las autoridades han iniciado una revisión exhaustiva de los sistemas de inspección y vigilancia del Parlamento.

La investigación sigue abierta, y se mantiene la discreción sobre los detalles operativos. El objetivo es determinar el origen del dispositivo y la intención detrás de su colocación, garantizando la integridad de los espacios democráticos frente a intervenciones maliciosas.

El incidente pone de relieve la importancia de reforzar los protocolos de seguridad en instituciones gubernamentales y demuestra cómo incluso espacios altamente controlados pueden verse comprometidos por actos intencionados Las autoridades deberán revisar sus medidas para evitar que sucesos similares comprometan la integridad de las sesiones parlamentarias.