Descubren que el padre del niño de tres años que sobrevivió en el funicular de Lisboa también vive: era un herido sin identificar

La familia, que había viajado para identificar a un ser querido, descubrió que el hombre esta internado en un Hospital de la zona

LISBOA (PORTUGAL), 04/09/2025.- Decenas de curiosos se concentran este jueves frente al Elevador da Glória, en el centro de Lisboa, cuyo descarrilamiento provocó ayer la muerte de 17 personas y dejó una veintena de heridos. Las primeras hipótesis del accidente de funicular en Lisboa, que deja al menos 16 muertos y una veintena de heridos, apuntan a que el cable que unía sus dos vagones se rompió y el contrapeso falló, haciendo que la cabina que estaba en la parte alta de la cuesta se precipit...
Llega una noticia positiva tras la desgracia del descarrilamiento del funicular de Lisboa. Se ha encontrado con vida al padre del niño alemán de tres años, que previamente había sido informado como fallecido. En un giro inesperado, la familia procedente de Hamburgo, que había viajado para identificar a un ser querido, descubrió que el hombre estaba internado en el Hospital de São José en Lisboa.

Tras una intensa búsqueda en el Instituto de Medicina Legal sin lograr identificación visual, un agente de la Polícia de Segurança Pública (PSP) fue determinante para localizar al familiar herido.

La madre del menor, de 45 años, continúa internada en el Hospital de Santa Maria en estado crítico pero estable. Las autoridades mantienen activas las investigaciones, trabajando en la identificación científica y la coordinación con los familiares de las víctimas.

La Policía Judiciária ha proporcionado información sobre las víctimas del accidente en el Elevador da Glória. El balance oficial reporta 16 fallecidos y 23 heridos, con nacionalidades que incluyen portugueses, surcoreanos, suizos, británicos, canadienses, ucranianos, estadounidenses y franceses.

