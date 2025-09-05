Descubren que el padre del niño de tres años que sobrevivió en el funicular de Lisboa también vive: era un herido sin identificar

Llega una noticia positiva tras la desgracia del descarrilamiento del funicular de Lisboa. Se ha encontrado con vida al padre del niño alemán de tres años, que previamente había sido informado como fallecido. En un giro inesperado, la familia procedente de Hamburgo, que había viajado para identificar a un ser querido, descubrió que el hombre estaba internado en el Hospital de São José en Lisboa.

Tras una intensa búsqueda en el Instituto de Medicina Legal sin lograr identificación visual, un agente de la Polícia de Segurança Pública (PSP) fue determinante para localizar al familiar herido.

La madre del menor, de 45 años, continúa internada en el Hospital de Santa Maria en estado crítico pero estable. Las autoridades mantienen activas las investigaciones, trabajando en la identificación científica y la coordinación con los familiares de las víctimas.

La Policía Judiciária ha proporcionado información sobre las víctimas del accidente en el Elevador da Glória. El balance oficial reporta 16 fallecidos y 23 heridos, con nacionalidades que incluyen portugueses, surcoreanos, suizos, británicos, canadienses, ucranianos, estadounidenses y franceses.