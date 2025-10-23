Marruecos concede ayudas económicas a los jóvenes para que se presenten a las elecciones

Los jóvenes marroquíes, hasta 35 años, van a recibir ayudas para presentarse como candidatos a las elecciones. El Ministro de Inclusión Económica, Younes Sekkouri, reveló varios detalles relacionados con el proyecto que busca incentivar la participación política de los jóvenes.

Los jóvenes marroquíes menores de 35 años que no deseen presentarse como candidatos a un cargo político en nombre de un partido ppdrán formar listas independientes para competir en los distritos electorales. El estado ofrecerá importantes incentivos financieros que cubrirá el 75 % de los gastos de campaña.

El ministro explicó que el apoyo asignado se entregará directamente a los candidatos, si se presentan con los partidos o como independientes.