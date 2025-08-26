El mayor fondo de pensiones del mundo se desprende de inversiones en empresas de Israel por la guerra de Gaza

El Fondo de Pensiones Global del Estado noruego, el mayor fondo soberano del mundo, ha anunciado la venta de sus acciones en el grupo industrial estadounidense Caterpillar y en cinco bancos israelíes. El motivo es "el riesgo inaceptable de que estas compañías contribuyan a violaciones graves de los derechos de individuos en situaciones de guerra y conflicto", una decisión que se basa en la recomendación del Consejo Ético para sus inversiones, según consta en un comunicado.

Los cinco bancos israelíes afectados son el First International Bank of Israel, FIBI Holdings, Bank Leumi Le-Israel BM, Mizrahi Tefahot Bank y Bank Hapoalim BM. El fondo petrolero es gestionado por el banco público Norges Bank Investment Management (NBIM), dependiente a su vez del ministerio de Finanzas, y sigue las recomendaciones de ese consejo.

Sus inversiones en firmas israelíes han sido objeto de polémica en las últimas semanas, después de que medios noruegos revelasen que poseía acciones en compañías vinculadas a la guerra de Gaza.

El ministro de Finanzas noruego, Jens Stoltenberg, ha mantenido varias reuniones con la dirección del fondo, que se ha comprometido a invertir sólo en compañías israelíes que formen parte del índice de referencia de acciones y que todas las inversiones en firmas de ese país serán controladas de forma interna.

El fondo poseía a 30 de junio pasado acciones en 61 compañías de Israel por valor de 22.700 millones de coronas noruegas (1.925 millones de euros).

En las últimas semanas, el fondo se ha deshecho de acciones en una veintena de empresas de ese país y reducido su inversión total allí en una quinta parte.