El mayor monumento de una ciudad escocesa sale a la venta por un precio ridículo: su dueño sufre demencia

Ubicado sobre un acantilado frente al mar en Portpatrick, el imponente Dunskey Castle ha sido puesto a la venta por apenas 117.000 euros, una cifra que ha sorprendido a residentes, expertos en patrimonio y visitantes por tratarse de un monumento protegido de gran valor histórico.

La oferta, gestionada por la inmobiliaria Strutt & Parker, incluye los restos del castillo y una parcela de más de tres hectáreas, y responde a la necesidad urgente de la familia de cubrir los costes médicos del propietario, el empresario alemán Dieter Stanzeleit, quien padece demencia avanzada y reside actualmente en una residencia en Alemania. Su hija Susanne Stanzeleit, reconocida violinista, ha explicado que la venta busca garantizar el bienestar de su padre, recordando con emoción los momentos en que él tocaba el violín entre las ruinas del castillo.

La venta del inmueble se complica por su estatus de scheduled monument, lo que implica una protección nacional que restringe cualquier tipo de intervención arquitectónica. Según el académico Bruce Gittings, de la Universidad de Edimburgo, cualquier modificación requeriría permisos especiales, lo que hace prácticamente inviable su transformación en una vivienda convencional.

Desde la oficina de Strutt & Parker en Edimburgo, Ian Corbett-Ely ha destacado el valor escénico y romántico del castillo, que incluso ha sido escenario de producciones cinematográficas como el filme británico de 1952 Hunted. La familia está abierta a recibir ofertas a partir de los 117.000 euros, aunque son conscientes de las limitaciones legales y estructurales que acompañan la propiedad.

El anuncio ha generado perplejidad en la comunidad local, que observa cómo un monumento considerado “de importancia nacional” aparece en portales inmobiliarios como si se tratara de una propiedad convencional. La descripción del inmueble resalta sus vistas espectaculares hacia Irlanda del Norte y su potencial como escenario para rodajes, más que como residencia.