La mili, a un paso de regresar a Alemania: «Putin puede atacar la OTAN en cinco años y debemos estar preparados»

Alemania debe estar «preparada para la guerra». El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, no pudo ser más claro este miércoles en la presentación ante la Comisión de Defensa del Bundestag de su modelo de reclutamiento para la Bundeswehr con el que pretende establecer un registro de todos aquellos alemanes aptos para el servicio militar. Por si había algún escéptico o poco partidario de esta medida, Pistorius aseguró que «Putin puede atacar la OTAN en cinco años y debemos estar preparados», por lo que la mili, un modelo que fue suspendido hace 13 años durante el Gobierno de Angela Merkel, podría ser en breve una realidad en Alemania.

Según el plan del Ministro de Defensa, para llevar a cabo la selección de reclutas, a los jóvenes se les pediría que proporcionen información en un cuestionario sobre su voluntad y capacidad para servir. Si son seleccionados, deberán someterse a un examen de forma que, según los planes del ministro, cada año haya 5.000 soldados adicionales disponibles. «El objetivo es aumentar este número cada año», afirmó Pistorius.

Según los datos del Ministerio, unos 400.000 jóvenes cumplen 18 años cada año en Alemania de los que una cuarta parte podría estar interesada en unirse a la Bundeswehr. El siguiente paso sería el muestreo a través de una selección que invitaría a los más aptos y motivados para el servicio militar. Según el Ministerio de Defensa, la selección debe basarse en criterios de calidad y los aceptados tendrán que realizar seis meses de servicio militar básico que podría prorrogarse voluntariamente hasta los 17 meses.

Una de las novedades del modelo de Pistorius es que las mujeres también deberán recibir el cuestionario, aunque la respuesta no es obligatoria para ellas. Para exigir a las mujeres ingresar en la mili habría que modificar la Ley Fundamental que, en su artículo 12a, establece que «se podrá exigir a los hombres que presten servicio en las Fuerzas Armadas, en la Guardia Federal de Fronteras o en una asociación de defensa civil a partir de los dieciocho años».

De trasfondo está la complicada situación de la Bundeswehr y el panorama internacional agravado por la guerra de Ucrania. El ministro enfatizó que Alemania debe estar «preparada para la guerra» para poder ofrecer un elemento de disuasión creíble junto con sus aliados de la OTAN. Se trata de poder librar una guerra defensiva cuando se es atacado, «es decir, estar preparado para lo peor para no tener que afrontarlo», añadió.

Por el momento, y según el presidente de la Asociación Bundeswehr –el coronel André Wüstner–, las necesidades de personal de la Bundeswehr están ahora muy por encima del objetivo político de 203.300 soldados, cuando la realidad es que el año pasado el número de soldados se redujo a 181.500 soldados. En marzo, Pistorius viajó a Escandinavia y allí observó el modelo sueco: se escribe a todos, se selecciona una fracción y sólo se toma una selección de los mejores. El político encontró este modelo «particularmente adecuado». En cualquier caso, no quiere volver al viejo modelo, ya que las necesidades de personal del ejército federal no son tan grandes y ya no tiene estructuras para ello: ni cuarteles, ni entrenadores, ni armas. Actualmente hay capacidad para formar entre 5.000 y 7.000 reclutas, aunque este número debería crecer y el objetivo es llegar a unos 200.000 en los próximos años.

Después de 55 años, el servicio militar obligatorio fue suspendido en Alemania en 2011 durante el Gobierno del ministro de Defensa, Karl-Theodor zu Gutenberg. Esto equivalía a la abolición del servicio militar y comunitario. No obstante, y según las leyes alemanas, el servicio militar obligatorio para los hombres se puede restablecer si el Bundestag determina una situación de tensión y defensa, aunque desde 2011 no hubo preparativos concretos para tal situación.

Sin embargo, el debate no ha desaparecido. En Alemania, cualquier adulto puede ser reclamado para formar parte de un jurado o para la protección contra incendios, si no se puede crear un cuerpo de bomberos voluntarios. Asimismo, recientemente se debatió una nueva obligación de servicio más amplia, que incluya servicios de emergencia y control de desastres.

Con la mili la sensación es otra. Aunque con esta medida se responde a una petición que el presidente de la Bundeswehr, André Wüstner, viene exigiendo desde hace tiempo, la decisión ha provocado una clara oposición, especialmente en partes del Partido Socialdemócrata alemán (SPD). El líder de esta formación, Lars Klingbeil, se pronunció a favor de seguir apostando por el reclutamiento voluntario. «Creo que deberíamos intentarlo voluntariamente, haciendo que la Bundeswehr sea aún más atractiva», afirmó.

El líder de Los Verdes, Omid Nouripour, fue más claro a principios de año: «No creo que el servicio militar obligatorio sea necesario». Por parte de los liberales del FDP, y aunque al principio hubo resistencia, se estima un cambio de rumbo. El nuevo presidente del Comité de Defensa, el liberal Marcus Faber, acogió favorablemente la propuesta del ministro: «La Bundeswehr necesita capacidad de crecimiento, aunque deberíamos confiar en la voluntariedad».