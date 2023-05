Muere de forma repentina un viceministro ruso que criticó en privado la "invasión fascista" de Ucrania

El viceministro ruso de Ciencia y Educación Superior, Piotr Kucherenko, ha fallecido repentinamente mientras regresaba a Moscú desde Cuba, donde participó en la XX sesión de la Comisión Intergubernamental Cuba-Rusia. El presidente cubano, El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, transmitió este domingo sus condolencias por la muerte. "Con profundo dolor conocimos del fallecimiento del viceministro ruso Piotr Kucherenko, al regreso a su país tras realización en nuestra nación de la Comisión Intergubernamental. Llegue a sus familiares, al gobierno y pueblo rusos nuestras más sentidas condolencias", según un mensaje en Twitter.

Según publica The Moscow Times, el periodista y documentalista independiente ruso Roman Super dijo que había hablado con Kucherenko en la oficina del ministro “unos días” antes de que el reportero dejara Rusia tras la invasión de Ucrania el año pasado. Ambos discutieron en ese encuentro sobre las dificultades de Kucherenko para abandonar Rusia y su propia oposición a la invasión de Moscú. “Es imposible [para mí salir de Rusia], confiscan nuestros pasaportes. Y no hay mundo que estaría feliz de ver a un viceministro ruso después de esta invasión fascista”, recordó Super que dijo Kucherenko, quien en ese mismo encuentro le comentó al reportero: “No te puedes imaginar el grado de brutalización de nuestro país. No reconocerás a Rusia en un año”.

Varios funcionarios y oligarcas rusos han muerto en circunstancias misteriosas desde el estallido de la guerra de Ucrania. A finales del año pasado, The Atlantic denominó esta tendencia como el "síndrome de muerte súbita rusa". Uno de los fallecimientos más sonados fue el del director de la compañía de energía Yakutskenergo, Igor Shkurko, quien fue encontrado muerto en su celda de la prisión tras ser acusado de aceptar un soborno. Entre las muertes sospechosas se encuentran la del encargado de seguridad de Gazprom, Alexander Tyulyakov; Vladislav Avayev, vicepresidente de Gazprombank, y la de Leonid Shulman, quien laboraba en Gazprom Invest.

El avión donde viajaba Kucherenko aterrizó de emergencia en la ciudad rusa de Mineralnie Vodi, a unos 1.500 kilómetros al sur de Moscú, donde un equipo médico trató salvar la vida del viceministro, confirmó un comunicado divulgado por el Ministerio de Educación y Ciencia de Rusia.

Kucherenko estaba regresando de La Habana, donde participó en la delegación encabezada por el vicepresidente del Gobierno ruso, Dimitri Chernishenko.