Muere Natasha Allen, la influencer que conmovió a TikTok al documentar su lucha contra el cáncer

La influencer estadounidense Natasha Allen falleció a los 28 años tras una dura batalla contra un sarcoma sinovial, un tipo de cáncer raro y altamente agresivo. Diagnosticada en 2020, Natasha decidió compartir su experiencia en TikTok e Instagram, donde más de 220.000 seguidores siguieron de cerca su lucha, marcada por la resiliencia y la esperanza.

Su familia anunció el fallecimiento el 22 de agosto. El cáncer, inicialmente detectado como un tumor maligno en la rodilla en estadio 3, fue tratado con quimioterapia, radioterapia y varias cirugías. Aunque logró una breve remisión en 2021, la enfermedad reapareció y se extendió a sus pulmones, alcanzando el estadio 4.

A lo largo de su proceso, Natasha publicó mensajes llenos de determinación, afirmando que, pese a tener solo un 15% de probabilidades de sobrevivir cinco años, ella sería la excepción. Su actitud positiva y su franqueza frente a la enfermedad convirtieron su perfil en un espacio de apoyo y reflexión para miles de personas.

Un legado que trasciende la red La familia ha comunicado que los fondos recaudados para sus tratamientos médicos a través de GoFundMe serán destinados a la investigación del sarcoma sinovial, con el objetivo de avanzar en el conocimiento y tratamiento de esta enfermedad.