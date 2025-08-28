Acceso

Muere Natasha Allen, la influencer que conmovió a TikTok al documentar su lucha contra el cáncer

La joven estadounidense de 28 años compartió en redes sociales su batalla contra un sarcoma sinovial

Diego Real
La influencer estadounidense Natasha Allen falleció a los 28 años tras una dura batalla contra un sarcoma sinovial, un tipo de cáncer raro y altamente agresivo. Diagnosticada en 2020, Natasha decidió compartir su experiencia en TikTok e Instagram, donde más de 220.000 seguidores siguieron de cerca su lucha, marcada por la resiliencia y la esperanza.

Su familia anunció el fallecimiento el 22 de agosto. El cáncer, inicialmente detectado como un tumor maligno en la rodilla en estadio 3, fue tratado con quimioterapia, radioterapia y varias cirugías. Aunque logró una breve remisión en 2021, la enfermedad reapareció y se extendió a sus pulmones, alcanzando el estadio 4.

A lo largo de su proceso, Natasha publicó mensajes llenos de determinación, afirmando que, pese a tener solo un 15% de probabilidades de sobrevivir cinco años, ella sería la excepción. Su actitud positiva y su franqueza frente a la enfermedad convirtieron su perfil en un espacio de apoyo y reflexión para miles de personas.

Un legado que trasciende la red La familia ha comunicado que los fondos recaudados para sus tratamientos médicos a través de GoFundMe serán destinados a la investigación del sarcoma sinovial, con el objetivo de avanzar en el conocimiento y tratamiento de esta enfermedad.

