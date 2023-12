Una mujer acude al médico con dolor de tripa y descubre que está embarazada con el feto creciendo fuera del útero

Una mujer de 37 años, de nacionalidad francesa pero residente en Madagascar, acudió al médico al sufrir dolores en el estómago desde hacía 10 días. En el centro sanitario se sometió a radiografías y resonancias que confirmaron el origen de la dolencia: estaba embarazada y, además, el feto se estaba desarrollando en la zona abdominal y no en el útero. Un extraño caso que ha recogido la revista científica New England Journal of Medicine.

Así, la mujer presentó un embarazo ectópico abdominal, que es muy poco frecuente y muy peligroso, pues a medida que el feto crece, puede causar daño a los órganos circundantes y provocar hemorragias internas graves.

No obstante, el bebé nació en la semana 29 tras una incisión en el abdomen, si bien madre e hijo estuvieron ingresados casi tres meses en el hospital y la progenitora tuvo que someterse a una operación para retirar el resto de la placenta de su abdomen.

Un embarazo ectópico abdominal es una condición médica rara en la que un óvulo fertilizado se implanta y comienza a desarrollarse fuera del útero en la cavidad abdominal. En un embarazo normal, el óvulo fertilizado se implanta en el revestimiento del útero y se desarrolla allí hasta convertirse en un feto. Sin embargo, en un embarazo ectópico abdominal, el óvulo fertilizado se implanta en otro lugar, como en las trompas de Falopio, los ovarios, el abdomen o incluso en órganos sólidos como el hígado.

Este tipo de embarazo es peligroso y generalmente no puede desarrollarse adecuadamente. A medida que el feto crece, puede causar daño a los órganos circundantes y provocar hemorragias internas graves. Los síntomas de un embarazo ectópico abdominal pueden incluir dolor abdominal agudo, sangrado vaginal anormal, mareos, debilidad y shock.

El tratamiento de un embarazo ectópico abdominal generalmente implica la cirugía para extirpar el tejido fetal y reparar cualquier daño a los órganos afectados. Si no se trata a tiempo, un embarazo ectópico abdominal puede ser potencialmente mortal para la persona embarazada debido a la hemorragia interna. Es importante buscar atención médica inmediata si se sospecha un embarazo ectópico o si se experimentan síntomas preocupantes durante el embarazo.