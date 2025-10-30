La mujer que acosó a los McCann se rompe en el juicio: “No debería estar aquí, soy la víctima”

Julia Wandelt, la joven polaca acusada de acosar a los padres de Madeleine McCann haciéndose pasar por su hija desaparecida, protagonizó un momento de tensión en el Tribunal de la Corona de Leicester al romper a llorar en el estrado y declarar: “No hice nada malo. No debería estar aquí”.

Wandelt, de 24 años, está acusada de enviar correos electrónicos, mensajes de voz y llamadas a Kate y Gerry McCann, además de presentarse en su domicilio. Durante su testimonio, afirmó que la madre de Madeleine “ocultó” información al jurado y a la investigación, especialmente sobre los contactos que mantuvieron y los recuerdos que ella compartió.

“Si me equivoco, ¿por qué ocultó que la mayoría de los mensajes trataban sobre mis recuerdos?”, preguntó Wandelt ante el tribunal. También sugirió que los McCann no respondieron a sus mensajes porque “habían sido amenazados”.

La acusada insistió en que su intención era comparar su ADN con el de la escena del crimen y emprender acciones legales si se confirmaba su identidad. A pesar de reconocer que sus mensajes podían parecer intimidantes, defendió que su contacto era legítimo: “Se trata de una persona que busca a su hijo, así que no supuse que este contacto no fuera deseado”.

Wandelt y su coacusada, Karen Spragg, de 61 años, niegan los cargos de acoso. El juicio continúa mientras el tribunal evalúa si las acciones de Wandelt fueron parte de una obsesión personal o constituyen un delito.