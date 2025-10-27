Netanyahu, Abascal y Trump felicitan a Milei por su contundente victoria

El presidente argentino Javier Milei recibió este lunes numerosas felicitaciones de líderes políticos internacionales tras la histórica victoria electoral de su partido, La Libertad Avanza (LLA), en los comicios legislativos celebrados este domingo. Los resultados electorales suponen un fuerte espaldarazo a las políticas de ajuste impulsadas por Milei desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023. LLA obtuvo más del 40% de los votos y multiplicó su representación parlamentaria: pasó de 37 a 93 escaños en la Cámara de Diputados (sobre un total de 257) y de 6 a 19 bancas en el Senado (sobre un total de 72). Este resultado otorga al gobierno argentino apoyos clave en el Congreso para avanzar con sus reformas económicas y profundizar el plan de ajuste fiscal.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue uno de los primeros en pronunciarse. Trump destacó la "victoria aplastante" de Milei y afirmó que "está haciendo un trabajo maravilloso", añadiendo que "nuestra confianza en él fue justificada por el pueblo de Argentina".

La felicitación de Trump cobra especial relevancia en el contexto de las relaciones bilaterales, ya que el mandatario estadounidense había ofrecido a Argentina un rescate financiero de 20.000 millones de dólares en forma de canje de divisas, condicionado a que Milei permaneciera en el poder.

También desde Washington, el secretario del Tesoro Scott Bessent expresó sus congratulaciones: "Felicitaciones al presidente Milei por las exitosas elecciones de medio término de La Libertad Avanza. El presidente Milei cuenta con un renovado mandato para el cambio".

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, transmitió "las más cálidas felicitaciones" en su nombre, el de su esposa y de todo el Estado de Israel por la "extraordinaria victoria". En un mensaje cargado de simbolismo, Netanyahu señaló: "Los verdaderos líderes desafían las probabilidades en pos de una gran causa. Quien se atreve, gana. Te atreviste y ganaste".

Apoyo desde la derecha española

Desde España, el líder de Vox, Santiago Abascal, calificó la victoria de Milei como "histórica y rotunda", destacando que demuestra "el amplio respaldo del pueblo argentino" a las políticas del presidente argentino frente al "globalismo, la mentira y la izquierda criminal".

En el ámbito interno, el expresidente Mauricio Macri también se sumó a las congratulaciones: "Mis felicitaciones a LLA, al Presidente Milei y, especialmente, a todos los argentinos que hoy apoyaron el cambio. Este resultado electoral sobresaliente renueva las esperanzas en nuestro país".