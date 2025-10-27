Diez acusados, al banquillo por difundir el rumor de que Brigitte Macron nació hombre

Este lunes, diez personas comparecerán ante un tribunal penal de París acusadas de acoso en internet contra Brigitte Macron, en el último capítulo de una larga campaña de desinformación y hostigamiento que ha perseguido a la primera dama francesa durante años. Los procesados -ocho hombres y dos mujeres, de entre 41 y 60 años- se enfrentan a penas de hasta dos años de prisión si son declarados culpables.

El caso se centra en la difusión reiterada de comentarios y teorías falsas sobre el género de Brigitte Macron, entre ellas la afirmación de que habría nacido con el nombre de Jean-Michel Trogneux. Según la fiscalía, los acusados utilizaron redes sociales para lanzar ataques personales, burlas y mensajes que vinculaban la diferencia de edad entre la pareja presidencial con supuestos comportamientos ilícitos.

El proceso en Francia es independiente de la demanda civil interpuesta por Emmanuel y Brigitte Macron en Estados Unidos, presentada en julio de este año contra la comentarista conservadora Candace Owens. La pareja acusa a la influyente podcaster de haber promovido “mentiras verificablemente falsas y devastadoras” en una serie titulada Becoming Brigitte, que amplificó el rumor y lo convirtió en una “campaña global de humillación”.

Entre los imputados en el juicio parisino figura Aurélien Poirson-Atlan, publicista de 41 años conocido en redes bajo el seudónimo Zoé Sagan y vinculado a círculos conspiracionistas, así como Delphine J., una médium autoproclamada que en 2021 difundió una extensa entrevista en YouTube con la periodista Natacha Rey, donde se retomaba la misma teoría. Ambas mujeres ya habían sido condenadas en 2024 por difamación, aunque su sentencia fue anulada en apelación por razones técnicas.

La acusación central de que Brigitte Macron es en realidad su hermano Jean-Michel ha sido desmentida con documentos, fotografías y registros oficiales. Trogneux, de 80 años, vive en Amiens y ha acompañado a su hermana en las ceremonias presidenciales de 2017 y 2022.

La primera dama, que en 2022 calificó las acusaciones de “un ataque imposible contra el árbol genealógico de mis padres”, ha convertido la lucha contra el acoso digital en una causa personal. “Combatir el odio en línea es mi batalla”, declaró entonces, anticipando una defensa que hoy se materializa en los tribunales franceses y estadounidenses.