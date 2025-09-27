Nueva jornada de protestas en Madagascar por los continuos cortes de agua y luz: "Somos pobres, infelices y estamos enfadados"

La ciudad de Antananarivo se ha convertido en el epicentro de intensas protestas sociales que reflejan el profundo malestar de la población de Madagascar. Cientos de jóvenes y estudiantes han tomado las calles para expresar su indignación ante la falta de servicios básicos. Las manifestaciones, marcadas por un ambiente de tensión y reivindicación, muestran la grave crisis que atraviesa el país en materia de infraestructura y servicios públicos esenciales.

Los manifestantes, vestidos de negro y portando pancartas con consignas contundentes, mostraron su profundo descontento con mensajes como: "Somos pobres, infelices y estamos enfadados", dejando claro su hartazgo ante la situación actual. Las fuerzas de seguridad respondieron con un amplio despliegue, utilizando gases lacrimógenos para contener las protestas.

Una profunda crisis dentro del país

La escalada comenzó con una manifestación antigubernamental que derivó en enfrentamientos violentos. Distintas informaciones sugieren episodios que terminaron con víctimas mortales, aunque estas cifras no han sido oficialmente confirmadas. Organizaciones regionales como la SADC (Comunidad de Desarrollo de África Austral) y la Unión Africana han manifestado su preocupación, llamando al diálogo y la contención para evitar una mayor escalada de violencia.

La crisis se produce en un contexto de extrema vulnerabilidad económica. El Banco Mundial indica que aproximadamente el 75% de la población vive bajo el umbral de pobreza, lo que explica la sensibilidad social ante fallos en servicios básicos.

La destitución del ministro de Energía este viernes por parte del presidente Andry Rajoelina se presenta como un intento de apaciguar las tensiones, aunque las manifestaciones continúan evidenciando la profundidad del descontento social.