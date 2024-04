La obsesión de Jamenei: ¿por qué Irán buscaba atacar a los cazas F-35 israelíes?

La Guardia Revolucionaria Islámica iraní, responsable del lanzamiento de los más de 300 drones y misiles el pasado fin de semana contra Israel, buscó dañar o destruir el aeródromo militar de Nevatim durante su ataque.

Se trata de una base aérea ubicada en el sur de Israel que alberga escuadrones de aviones de combate F-35, el caza más sofisticado del arsenal israelí fabricado por la compañía estadounidense Lockheed Martin a la que Tel Aviv tuvo acceso prioritario dada la importante alianza bilateral entre ambos países.

"La operación militar iraní contra Israel fue limitada y dirigida a escuadrones de aviones F-35", según declaró el ministro de Exteriores Hossein Amir-Abdollahian.

En particular, y según Times of Israel, "el objetivo principal de los drones y misiles iraníes [...] parecía ser una base aérea sensible en el sur de Israel, hogar del avión de combate furtivo F-35", el más avanzado de cuantos tienen en la flota del ejército.

Sin embargo, la ejecución del plan no pareció haber llegado a buen puerto. Los daños en Nevatim fueron mínimos, muy limitados, tan sólo parte de la pista, algunas instalaciones menores y un avión de transporte Hercules sufrieron daños de diversa consideración.

Horas después, el propio Ejército de Netanyahu publicó un vídeo donde se puede ver a un caza F-35 realizando una maniobra de toma y despegue en la misma base aérea de Nevatim.

En caso de que la pista hubiera sido dañada de forma importante y por motivos de seguridad, el aeródromo no podría acoger operaciones como la que se muestra en el metraje.

"Como se puede ver ahora, la base está funcionando y continúa desempeñando funciones", señaló el contralmirante Daniel Hagari, portavoz principal de las IDF. "Irán pensó que podría paralizar la base y dañar así nuestras capacidades aéreas, pero fracasó", agregó.

Este hecho destaca la capacidad de resiliencia y rápida respuesta de las instalaciones militares israelíes frente a agresiones externas.

Tras el ataque de Irán, en una clara muestra de precaución, el avión oficial del Estado de Israel, conocido como “Ala de Sión”, fue evacuado de la base aérea de Nevatim, indicativo de que las autoridades israelíes anticipaban que esta instalación sería un objetivo prioritario para Irán. Esta acción preventiva buscaba salvaguardar uno de los activos aéreos más valiosos del país.

¿Por qué esta obsesión de Teherán con los F-35?

La fijación del Ejército de Irán por intentar dañar los F-35 responde a su elevada proyección internacional y a la capacidad para desplegar munición en su país. Se trata de una aeronave de quinta generación con propiedades stealth (sigilo, en español) que puede pasar desapercibida en los radares y ejecutar misiones si ser siquiera detectada.

Precisamente, en el ataque al consulado de Irán en Damasco (Siria) que ha desencadenado todos los acontecimientos de los últimos días, Israel habría empleado este modelo de caza. El embajador iraní que sobrevivió al bombardeo comentó que los aviones de combate F-35 "atacaron brutalmente mi lugar de residencia y la sección consular de la embajada, junto con los agregados militares de Irán".

Este tipo de misiones consistentes en cruzar al espacio aéreo enemigo, ejecutar la misión y regresar rápidamente a la base de operaciones son la especialidad de la aeronave. Según algunos informes, los F-35 israelíes ya han sobrevolado con éxito territorio iraní en alguna ocasión con el fin de probar sus sistemas y el nivel de detección.