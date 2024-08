No se le ocurre otra cosa que presentarse borracho cuando se iba decidir si iba a la cárcel por conducir bebido

Tenía que acudir a una comparecencia judicial para saber si iba ingresar en prisión por conducir una moto borracho y no se le ocurrió otra cosa, ante la duda, que celebrar una comida con sus amigos en la que se consumió alcohol copiosamente. Lo que podía haber sido una sentencia sin cárcel se convirtió en su ingreso inmediato en prisión.

Un hombre fue citado a la gendarmería a finales de julio después de haber sido detenido mientras conducía un scooter en estado de ebriedad, en Bagnères-de-Bigorre (Altos Pirineos), unos días antes. Cuando llegó, la policía descubrió que otra vez estaba borracho. El individuo, de unos cuarenta años, tenía esta vez casi dos gramos de alcohol por litro de sangre, informa "La Nouvelle République des Pyrénées" .

Ya conocido por conducir bajo los efectos del alcohol, el hombre de 40 años, que se encontraba bajo suspensión de prueba durante diez meses por hechos similares, explicó a los agentes que temía ser encarcelado y que esa era la razón por la que había celebrado una comida "bien regada" antes de acudir.

“Fue una última gran comida, por si iba a prisión. Vine a pie, así que no pensé que había hecho nada malo ”, declaró durante su juicio en comparecencia inmediata ante el tribunal judicial de Tarbes. “Justo antes estuve en el restaurante porque me invitaron unos amigos porque me citaron los gendarmes. Fue una última gran comida, por si iba a prisión” , aseguró

El acusado, guía de montaña, fue condenado esta vez a 19 meses de prisión y su sentencia suspendida fue revocada. Se emitió orden de procesamiento y fue llevado a prisión al final de la audiencia.