"La OTAN no enviará tropas a Ucrania porque podría derivar en una guerra general con Rusia"

¿Cree que la OTAN podría enviar soldados a Ucrania si Rusia avanza peligrosamente hacia Kiev en el futuro?

La OTAN no enviará tropas a Ucrania porque esto podría derivar en una guerra general con Rusia. El presidente Macron de Francia sugirió recientemente enviar tropas francesas a Ucrania para entrenar y asesorar a las tropas ucranianas. El objetivo del presidente Macron es ayudar a los objetivos bélicos de Ucrania, pero también impulsar la autonomía estratégica en la defensa europea como pilar de la Unión Europea en la OTAN (aunque ésta es una opción realista e incluso deseable en términos más generales para el desarrollo futuro de la OTAN). En el caso de Ucrania, esto ha sido rechazado por Estados Unidos y otros aliados clave de la OTAN, como Reino Unido, por considerar que no es viable actualmente y no es una respuesta realista a las circunstancias actuales del conflicto. Se cree que las propuestas del presidente Macron son demasiado provocativas y contundentes, poco realistas en el corto y mediano plazo y podrían intensificar las tensiones innecesariamente sin mucho beneficio para la OTAN y Ucrania.

¿Considera creíbles las amenazas rusas de utilizar la bomba nuclear?

La actual doctrina militar rusa, elaborada entre 2008 y 2014, enfatiza el uso de armas nucleares tácticas (que son considerablemente más poderosas que las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945) si el territorio ruso es invadido o si el 20 por ciento del territorio estratégico ruso es invadido. La flota de submarinos nucleares es destruida por un adversario. Está claro que el Kremlin considera a Ucrania como “territorio ruso”. Las armas nucleares tácticas de Rusia pueden ser lanzadas por tierra, misiles lanzados desde el mar y aviones para uso limitado en el campo de batalla en Europa y Asia, a diferencia de armas nucleares estratégicas más grandes, diseñadas para apuntar a Estados Unidos. La cuestión aquí es que el umbral para una represalia nuclear rusa es bastante bajo y debe tomarse en serio. A pesar de sus diferencias, también vale la pena señalar que Beijing y Moscú firmaron un acuerdo de no ataque nuclear primero en 2001 y (dentro de límites circunscritos) han estado profundizando su relación desde el comienzo de la guerra de Ucrania.

¿Debería Ucrania negociar una paz con Rusia cediendo el 20% del territorio para evitar miles de muertes en una guerra más larga?

Dos años después de la guerra entre Rusia y Ucrania, los combates a lo largo del frente siguen estancados, y Rusia logró recientemente algunos ligeros avances en los sectores orientales de Ucrania. Hay varias opiniones sobre cuál debería ser la estrategia occidental hacia la guerra. Hay analistas que abogan por el envío de tropas de la OTAN a Ucrania, algo que ha sido rechazado por Estados Unidos y Estados miembros clave de la OTAN. Otros abogan por una solución diplomática y un alto el fuego en el que Ucrania entregue el veinte por ciento de su territorio a Rusia en un acuerdo negociado con la mediación de la comunidad internacional. La OTAN y Ucrania han rechazado esta sugerencia. Luego están quienes abogan por continuar con los programas occidentales de asistencia militar y civil a Ucrania, pero esto está siendo cuestionado ya que el último paquete de ayuda estadounidense de 60.000 millones de dólares ha sido bloqueado continuamente en el Congreso de Estados Unidos. El presidente Volodymyr Zelenskyy de Ucrania ha rechazado la posibilidad de ceder territorio y negociar directamente con Rusia. También hay fatiga de guerra en Estados Unidos y la OTAN. Esto complica aún más la situación. La estrategia de Moscú se ha centrado en intentar influir en los Estados occidentales para que acepten la inevitabilidad de la victoria rusa en Ucrania. Ucrania, la OTAN, Estados Unidos y los Estados europeos han rechazado este enfoque y no han aceptado la lógica del argumento del Kremlin. Tal como están las cosas en este momento, la estrategia occidental hacia Ucrania probablemente seguirá centrándose en proporcionar ayuda militar, pero esto podría cambiar con cambios en la Casa Blanca después de las elecciones de noviembre.

¿Cree que Estados Unidos dejará de suministrar armas a Ucrania si Trump gana las elecciones de noviembre?

La situación en Ucrania es extremadamente grave, ya que Rusia está logrando avances territoriales menores en el este de Ucrania. La escasez de municiones es preocupante y ahora está afectando el reclutamiento del ejército ucraniano. La UE aprobó recientemente una ayuda de 50 dólares para Ucrania, pero Estados Unidos está reteniendo 60 dólares de ayuda. Este es un problema para el presidente Zelenskyy. Al expresidente estadounidense Donald Trump y al ala derecha del Partido Republicano no parece importarles. Están más interesados en asegurar la frontera con México y la seguridad nacional de Estados Unidos, ya que esto es popular entre muchos votantes estadounidenses. El director de la CIA, Bill Burns, ha dicho que no apoyar a Ucrania sería un enorme error de “proporciones históricas”. Si Donald Trump es elegido presidente de Estados Unidos en noviembre, entonces la estrategia estadounidense podría cambiar en consecuencia hacia un menor apoyo a la OTAN y Ucrania. Esto sería bien recibido por el presidente Putin y probablemente solidificaría la guerra hasta convertirla en una forma de conflicto congelado. En tal escenario, Europa y la UE tendrán que dar un paso adelante en ausencia del liderazgo estadounidense, y la UE también tendrá que desarrollar su componente militar en consecuencia.

