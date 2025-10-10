Piden prisión preventiva para Reyes Rigo, la activista española acusada de morder a un policía de Israel

La Policía de Israel ha presentado este viernes cargos formales y solicitado prisión preventiva para la activista española Reyes Rigo, detenida durante la intercepción de la Flotilla Global Sumud la semana pasada. Según un comunicado policial citado por Efe, la Fiscalía del Néguev acusa a la ciudadana española de agredir a una guardia de la prisión de Ketziot, alegando que le mordió la mano causándole "lesiones graves".

El escrito de acusación sostiene que Rigo se negó a entrar en su celda y atacó a la funcionaria durante el forcejeo.

La Policía israelí advirtió en su comunicado que "tomará medidas enérgicas contra cualquier intento de dañar a funcionarios públicos", subrayando su determinación de "llevar a los implicados ante la justicia". La detención de la activista había sido extendida previamente por el Tribunal de Beersheva hasta esta fecha.

Controversia sobre los hechos denunciados

La versión israelí contrasta radicalmente con el testimonio de otros activistas. Sofía Buchó, compañera de Rigo en la flotilla que compartió celda con ella, defendió su inocencia afirmando que "nadie vio ningún mordisco". En declaraciones en laSexta, Buchó describió una escena de extrema violencia por parte de las autoridades: "Éramos bastantes personas delante y presenciamos mucha violencia. Había entre 10 y 20 personas sobre las dos compañeras, arrastrándolas por el suelo muy violentamente".

Rigo es la única española de la expedición que no ha regresado a España, donde sus compañeros ya han denunciado tratos vejatorios durante su encarcelamiento. Los activistas liberados han relatado agresiones físicas, privación de medicamentos para un diabético, y condiciones carcelarias inhumanas durante su detención en Israel.