Un policía de Los Ángeles abre fuego contra una mujer que pedía ayuda por un caso de violencia doméstica

El Departamento del Sheriff de Los Ángeles (LASD, por sus siglas en inglés) publicó el viernes un vídeo grabado por la cámara corporal de una agente de policía que acompañaba al sheriff que abrió fuego contra Niani Finlayson, una mujer negra de 27 años que denunció haber sufrido un incidente de violencia doméstica en la localidad de Lancaster.

Las imágenes, que datan del pasado 4 de diciembre, muestran al oficial Ty Shelton disparando hasta en cuatro ocasiones a Finlayson apenas unos segundos después de irrumpir en su vivienda. El Departamento también reveló el audio de la llamada de auxilio al 911, en el que se escuchan decir a la mujer que el presunto agresor, que era su expareja, «no quiere salir de mi casa... No me deja en paz... Necesito a la policía aquí ahora mismo».

El homicidio en la zona norte del condado de Los Ángeles ha levantado una nueva oleada de indignación, especialmente entre los activistas por los derechos civiles. También ha sido el último episodio de una serie de incidentes protagonizados por sheriffs de la región de Lancaster que han hecho un uso extremo de la fuerza contra mujeres negras. Coloca la cuestión racial de nuevo en el centro del debate por las escenas de violencia policial que ha protagonizado el oficial Shelton. En lugar de calmar la situación, el agente abrió fuego contra la víctima de malos tratos, que parecía portar un cuchillo.

La mujer, quien parece amenazar con apuñalar a su expareja por haber atacado a su hija, avisa a los agentes de que el hombre le había propinado «un puñetazo» o la había «empujado». En las imágenes se aprecia cómo la ayudante del sheriff entra primero en la casa, y Finlayson y el hombre se trasladan hacia el extremo opuesto de la habitación. Shelton entra justo después y dispara contra la mujer nada más entrar. La hija corre a la cocina tras ver desplomarse a su madre y el hombre grita: «No, no, ¿por qué has disparado?».

Shelton había entrado con una Taser en una mano y un arma de fuego en la otra, pero no parecía que el sheriff ni ninguno de sus ayudantes recurrieran a armas menos letales u otras tácticas para desescalar la situación. El Departamento del Sheriff de Los Ángeles confirmó después en un comunicado el arresto de la expareja de Finlayson, a quien ni siquiera se le identifica. Al parecer se resistió antes de ser detenido por abuso de menores y agresión a un oficial de policía, pero más tarde fue puesto en libertad a la espera de una investigación más a fondo.

No es la primera vez que Shelton dispara a una persona negra. El 11 de junio de 2020, el ayudante del sheriff acabó con la vida de Michael Thomas, de 61 años, mientras respondía a una llamada similar por un presunto caso de violencia doméstica. No fue procesado. Ese asesinato no fue captado por las cámaras, pero la novia de Thomas dijo más tarde que ella y Thomas habían tenido una discusión verbal y que Thomas había intentado impedir que los agentes accedieran a la vivienda. Fue semanas después del asesinato de George Floyd, y su familia dijo que había tenido miedo de que la policía lo matara. Thomas estaba desarmado y Shelton le disparó en el pecho.