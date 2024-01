El portavoz del Estado Islámico anima a los palestinos de Gaza a renegar de Hamas

El portavoz oficial del Estado Islámico, Mujahid Abu Hudhaifah Al-Ansar, ha lanzado un mensaje a sus yihadistas en el que les ordena realizar “benditas operaciones en los hogares de judíos y cristianos (...) en las calles y caminos de América, Europa y el mundo. Serán devorados si irrumpes en sus hogares por todos los medios que puedas”. Todo ello, en venganza por lo que ocurre en Gaza, en defensa de los palestinos, que no de Hamas, designado el “Partido de Satán”. El mensaje coincide en el tiempo con el atentado perpetrado por los terroristas contra los chiitas que en Kerman, Irán, asistían al funeral del general Souleimani, de la BrigadasAl Quds-Guardia Revolucionaria, abatido por los Estados Unidos.

“Apretar los planes, diversificar las operaciones: volar con explosivos, quemar con bombas incendiarias, disparar con balas, cortar y matar con cuchillos, atropellar y aplastar la sangre de los autobuses”, les recomienda. “Hacerlo en sus hogares en Washington, París, Londres, Roma y otros hogares infieles”.

El portavoz yihadista aprovecha para arremeter contra Hamas, que con su ataque terrorista contra Israel del 7 de octubre dio comienzo a la guerra de Gaza. Señala que, frente a los jomeinistas y sus alianzas, Están los auténticos palestinos, “en la vanguardia, pese a que que no se separan de las milicias iraníes en el Líbano, Yemen e Irak, a pesar de que les han fallado militarmente y sobre el terreno”.

“Las escaramuzas del Partido Satán y del resto de las milicias iraníes no fueron más que la cortesía del rechazo que termina en Palestina con el establecimiento de procesiones de rociados, bofetadas y lamentos en las calles de Jerusalén, insultando el ofrecimiento del Mensajero de Dios”. “La otra guerra contra Gaza –subraya-- ha revelado la verdad de esta sal imaginaria, y que Irán la creó para sus proyectos; el primer y último objetivo es servir a las facciones palestinas para que no se involucren en una guerra de poder contra Irán y no al revés, que era lo que era”. “Jomeini y la historia de sus recientes está llena de crímenes contra los musulmanes en Irak, el Levante (Siria) y Yemen, tienen una historia negra con los palestinos en particular, los crímenes de las milicias del Rechazo (Hamas e Hizbulá) contra los palestinos están documentados y son conocidos sus crímenes”.

Señala que “la guerra en Gaza mostró una vez a los tiranos árabes que gobiernan la verdad de las tierras musulmanas en Jordania, Líbano, el Golfo y otros, son parte de la guerra de cruzada judía contra los musulmanes, son aliados y guardianes en su guerra contra los musulmanes no solo en la guerra de Gaza, sino a lo largo de los años que han sido con el precedente en Afganistán, Yemen, Irak, el Levante y otros”.

“Los judíos, los cruzados y sus aliados son los criminales por encima de toda la tierra y bajo todos los cielos. Se habla actualmente desde los planes de Gaza, para que los judíos y los cristianos comiencen a gobernar la llegada de una nueva etapa (...) Palestino, corrige tu rumbo y lucha contra los judíos en virtud de la tierra, a la sombra de rociar el cielo por el gobierno de Dios Todopoderoso. Su nación hoy está de luto, su sangre se ha ido (...) es la imposición de la hora y el fruto del monoteísmo”, concluye