¿Se presentará Donald Trump Jr. a la elecciones presidenciales? Polémica por sus declaración en televisión

Este miércoles, Donald Trump Jr., el hijo del actual mandatario de los Estados Unidos de América (EE UU), ha hecho unas declaraciones públicas que varios medios han interpretado como una confirmación de su posible futura candidatura presidencial en el país.

Jr., en medio de las especulaciones actuales sobre los intentos de su padre para presentarse por tercera vez como mandatario en 2028, en contra de los límites que establece la Constitución americana, habló sobre su posible papel como heredero de Donald Trump padre en la carrera presidencial.

Al respecto de su posible futura candidatura para la siguiente legislatura en EE UU, declaró lo siguiente: "I dont't know, maybe one day. That calling is there" ('No lo sé, a lo mejor algún día. Esa posibilidad está ahí').

Además, durante su intervención este miércoles en un foro empresarial celebrado por la agencia Bloomberg en Doha, capital de Qatar, Donald Trump Jr. opinó sobre esta posibilidad que "Es un honor que me lo pidan y un honor ver que a algunos les parece bien". Sin embargo, también aclaró que "Ahora es el partido América Primero, el partido MAGA ('Haz América Grande Otra Vez'), como quieras verlo"

Sin embargo, como comparte EuropaPress, han sido muy pocas las veces en que el hijo de Donald Trump ha hablado en público sobre sus presuntas aspiraciones políticas, optando principalmente por los negocios inmobiliarios de la familia, siendo así vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump. En cambio, y especialmente durante los últimos años, su participación en las campañas presidenciales y actos del Partido Republicano han sido frecuentes.

Donald Trump Jr. desmiente su posible candidatura

Tras publicarse estas informaciones en varios medios de comunicación en todo el mundo, el hijo del mandatario estadounidense ha comentado en redes sociales, en un tono manifiestamente molesto, que se trata de "noticias falsas", desmintiendo así sus intenciones de pasar a primera línea de la política.

En la red social X, Donald Trump Jr. cargaba contra la agencia de comunicación que había compartido sus palabras, acusándola de haberlas manipulado y de "decir tonterías". Además, añadía que "para ser sincero, siempre he dicho que, si bien nunca lo descartaré al 100% en el futuro, no tengo ningún interés en postularme para un cargo en 2028 ni en ningún otro momento cercano".

Según el hijo del presidente de EE UU, se habrían malinterpretado conscientemente sus declaraciones e intenciones, "Pusieron una coma donde debería haber un punto para cambiar el contexto de lo que dije". Siguiendo su argumento, lo que habría querido expresar al respecto de su posible candidatura presidencial era "'No lo sé. A lo mejor algún día esa posibilidad está ahí", algo ligeramente distinto en forma, pero con una interpretación muy distinta a lo que han recogido diversos medios.