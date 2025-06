Putin advierte al canciller alemán del peligro de enviar misiles Taurus a Ucrania

El presidente ruso, Vladimir Putin, lanzó este jueves una advertencia a Alemania: si Berlín decide enviar misiles de crucero Taurus a Ucrania, Moscú lo interpretará como una implicación directa en el conflicto. Aun así, el mandatario aseguró estar dispuesto a dialogar con el canciller alemán Friedrich Merz.

A comienzos de este mes, el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, afirmó que no está en los planes del gobierno alemán suministrar misiles Taurus a Ucrania, a pesar de las reiteradas peticiones del gobierno de Kiev. Estos misiles tienen un alcance de más de 300 millas (aproximadamente 480 kilómetros).

Según Putin, el uso de estos misiles requeriría de inteligencia satelital proporcionada por países occidentales, así como la participación de oficiales alemanes en las tareas de guiado. Si los Taurus fueran utilizados contra territorio ruso, eso implicaría, dijo, que militares alemanes estarían atacando directamente a Rusia.

"¿Qué es esto, sino la participación de la República Federal en un conflicto armado directo con la Federación Rusa? No se le puede llamar de otra manera", afirmó Putin durante un encuentro con editores de una agencia de noticias en San Petersburgo, al norte de Rusia.

El presidente ruso también minimizó la posible efectividad de los misiles Taurus, señalando que su entrega no cambiaría el rumbo de la guerra. Aseguró que las fuerzas rusas siguen avanzando en todos los frentes.

Preguntado sobre la posibilidad de hablar con Merz, Putin -quien habla alemán con fluidez y trabajó como agente de la KGB en la antigua Alemania Oriental- se mostró abierto al diálogo.

"Si la canciller Federal quiere llamar y conversar, ya lo he dicho muchas veces: no rechazamos ningún contacto. Y siempre estamos abiertos a ello", declaró. No obstante, matizó que no ve a Alemania como un actor neutral en el conflicto, dado el despliegue de tanques alemanes en territorio ucraniano.

"Consideramos a la República Federal, al igual que muchos otros países europeos, no un estado neutral, sino una parte que apoya a Ucrania y, en algunos casos, quizás, cómplices en estas hostilidades", concluyó Putin.