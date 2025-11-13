Putin crea una rama del ejército exclusiva para los drones para afrontar las guerras del futuro

El Kremlin ha creado una nueva rama en su ejército destinada exclusivamente a los drones, a la que ha bautizado como Fuerzas de Sistemas No Tripulados, con lo que confirma que los conflictos bélicos del presente y, sobre todo, del futuro, tendrán su eje central en el uso de estos aparatos.

La nueva división militar está integrada y en pleno funcionamiento, dentro del ejército ruso, según declaraciones del coronel Sergey Ishtuganov, subdirector de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados, recogidas por la agencia Tass.

«Se han creado las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de las Fuerzas Armadas rusas. Se ha determinado la estructura de esta nueva rama, se ha nombrado al jefe de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados y se han creado unidades de administración militar en todos los niveles. Se han formado regimientos operativos y otras unidades. El trabajo de combate de las unidades de sistemas no tripulados se lleva a cabo siguiendo un plan unificado y en cooperación con otras unidades en los grupos de combate», declaró en una entrevista con el periódico Komsomolskaya Pravda.

En diciembre de 2024, durante la última reunión de la junta directiva de la agencia militar, el ministro de Defensa ruso, Andrey Belousov, afirmó que es posible finalizar la creación de una nueva rama de las fuerzas armadas, las fuerzas de sistemas no tripulados, ya en el tercer trimestre de 2025. La nueva rama se está formando de acuerdo con las instrucciones del comandante en jefe supremo, el presidente ruso Vladimir Putin.

Dentro de la estrategia del presidente, Vladimir Putin, los drones se han revelado como determinantes en la guerra de Ucrania, tanto para las operaciones defensivas de Kiev como para los ataques rusos, y se han convertido además en un elemento de desestabilización y amenaza permanente para la OTAN a cuanta de las permanentes apariciones de estos aparatos sobre instalaciones de los países de la Alianza Atlántica. La OTAN está convencida de que estos incidentes forman parte de un plan orquestado por Moscú.

El anuncio coincide con la confirmación de que Rusia presentará su nuevo dron de reconocimiento de alta velocidad Supercam en el Salón Aeronáutico de Dubái.

La exposición integrada de Rusia en el Salón Aeronáutico de Dubái 2025 presentará el UAV de doble propósito Supercam S350, el dron de despegue y aterrizaje vertical Supercam SX350 y el dron de ala rotatoria Supercam X4, según informó el Grupo de Empresas de Sistemas No Tripulados.

El grupo ruso de empresas «Sistemas No Tripulados» presentará por primera vez en la Exposición Aeroespacial Internacional de los Emiratos Árabes Unidos la línea de vehículos aéreos no tripulados Supercam, que han demostrado su eficacia en los ámbitos civil y militar.

También presentará por primera vez su nuevo dron de reconocimiento de alta velocidad, que se ha incorporado a la gama de productos Supercam, según informó la oficina de prensa de la compañía en un comunicado, según la agencia Tass.

Según se informó, la exposición integrada de Rusia en el Salón Aeronáutico de Dubái 2025 también incluirá el UAV de doble propósito Supercam S350, el dron de despegue y aterrizaje vertical (VTOL) Supercam SX350 y el dron de ala rotatoria Supercam X4.

«Los sistemas no tripulados Supercam pueden aplicarse en los estados árabes, ya que cuentan con experiencia operativa en países de clima cálido, lo cual se confirma mediante protocolos de prueba. En los países del Golfo Pérsico, los UAV Supercam pueden monitorear infraestructura crítica, campos de petróleo y gas, oleoductos y plataformas marinas, inspeccionar líneas de transmisión eléctrica y aumentar la eficiencia del control fronterizo y costero en terrenos accidentados», explicó la compañía.

La Exposición Aeroespacial Internacional Dubai Airshow se celebrará en los Emiratos Árabes Unidos del 17 al 21 de noviembre. Rusia presentará más de 850 productos militares en la exposición.