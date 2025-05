Putin desoye el clamor mundial de un alto el fuego en Ucrania

Rusia ha desestimado la solicitud conjunta de Ucrania y Europa para un alto el fuego incondicional de 30 días y prosigue con sus ataques contra el país invadido sin responder directamente a la invitación del presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, para reunirse con Vladímir Putin en Estambul el próximo jueves.

«Rusia sigue atacando en el frente, bombardeando las zonas fronterizas de la región de Sumi y utilizando drones Shahed por la noche. Ignora deliberadamente el alto el fuego», escribió este lunes por la tarde Andri Kovalenko, del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania.

Durante la madrugada, 108 drones rusos de largo alcance atacaron distintos puntos del país. Aunque 55 fueron derribados y 30 desaparecieron de los radares sin causar daños, otros drones provocaron destrozos en las regiones de Odesa, Donetsk, Zhitomir y Mikolaiv.

Rusia también ha mantenido su ofensiva en el frente, donde la presión es especialmente intensa en la región de Donetsk, en el este de Ucrania. En las primeras 16 horas del día se registraron 68 asaltos en el campo de batalla, según informó el Ejército ucraniano. Blogueros militares y analistas indican que los rusos lograron avances limitados hacia la región de Dnipropetrovsk y cerca de varias aldeas en Donetsk.

«Rusia está ignorando nuestra oferta de alto el fuego y continúa atacando a lo largo de todo el frente», declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Andri Sibiga, en una llamada telefónica con sus homólogos de Reino Unido, Francia, Alemania, Polonia, al secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, y a la jefa de diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas.

«Para que la diplomacia sea efectiva y se dé una oportunidad a la paz, debe haber silencio en el frente», señaló Sibiga, subrayando la necesidad crítica de «un alto el fuego completo, incondicional y duradero de al menos 30 días». Ucrania sigue comprometida con los esfuerzos de paz, pero Rusia no ha respondido a la audaz invitación de Zelenski para reunirse con Putin en Estambul, destacó Sibiga. Reveló que Ucrania y sus socios coordinaron «sanciones y otras medidas que pueden tomarse si Rusia sigue rechazando el alto el fuego y los esfuerzos de paz».

El portavoz del gobierno alemán, Stefan Cornelius, afirmó que Rusia debe aceptar un alto el fuego incondicional de 30 días en Ucrania antes del lunes por la noche, o se enfrentará a nuevas sanciones. «O Rusia se toma en serio la paz, o no es seria y tendremos que imponer sanciones adicionales», dijo también el presidente francés, Emmanuel Macron, quien anunció que hablaría por teléfono con Zelenski . «Este tipo de lenguaje de ultimátum es inaceptable para Rusia, no es adecuado. No se puede hablar con Rusia en este tono», reaccionó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Peskov añadió que Putin «dejó clara» su posición de reanudar las negociaciones con Ucrania «sin condiciones previas». «Rusia está decidida a buscar seriamente formas de lograr un acuerdo pacífico a largo plazo», afirmó Peskov, sin confirmar si el presidente ruso asistiría a una posible reunión con Zelenski el jueves. «La reunión entre Rusia y Ucrania el jueves es muy importante», subrayó, por su parte, el presidente de EEUU, Donald Trump. «Presioné mucho para que se organizara. Creo que estas conversaciones pueden llevar a cosas buenas», añadió.

Trump reveló que podría viajar a Turquía para las conversaciones entre Zelenski y Putin «si fuera útil». Anteriormente, había ignorado la negativa de Rusia a aceptar un alto el fuego y exigió que Ucrania «accediera inmediatamente» a negociaciones directas con Rusia en Estambul, como había solicitado el líder del Kremlin.

«Por supuesto, todos en Ucrania quisiéramos que el presidente Donald Trump estuviera presente en esta reunión en Turquía. Es la idea correcta. Podemos cambiar muchas cosas», reaccionó Zelenski, quien había invitado al presidente ruso a ir a Turquía.

Lo cierto es que la oferta de Zelenski de reunirse con Vladímir Putin ha puesto al líder ruso en una encrucijada, según explica Oleksandr Merezhko, diputado del parlamento ucraniano. «Si Putin se niega a venir, mostrará al mundo entero y también a Trump que no quiere la paz», subrayó este analista.

Sin embargo, el destino de Putin está ligado al resultado de la guerra. Detenerla ahora sería visto como su derrota y desviaría la atención de los rusos hacia los crecientes problemas económicos y de otro tipo en su país, argumenta Merezhko. Por lo tanto, según el político ucraniano, Putin no se detendrá a menos que se le obligue mediante sanciones y fuerza.

Por ahora, EE UU «no tiene prisa» por hacerlo, lo que envalentona a Putin para «simular negociaciones» y continuar sus ataques contra Ucrania, según analistas. Ucrania hace todo lo posible para evitar antagonizar a Trump, con la esperanza de que finalmente presione a Putin.