"Putin ha perdido el control de la guerra", proclama el jefe de las Fuerzas Armadas británicas

El jefe del Estado Mayor de Reino Unido, Tony Radakin, aseguró durante una reunión con el presidente de Ucrania Volodimir Zelenski, que Vladimir Putin ha perdido el control de la guerra. Radakin visitó Kiev con el secretario de Defensa británico, Grant Shapps, para reafirmar el compromiso del gobierno de Rishi Sunak con el pueblo ucraniano.

El jefe de las fuerzas armadas británicas afirmó que Ucrania ha tomado la delantera en el plano estrictamente militar. “Los recientes ataques a la Flota del Mar Negro son otro ejemplo de cómo Ucrania mantiene la iniciativa. Putin ha perdido el control de la guerra que inició y, como consecuencia, Rusia está disminuida”, dijo. Pero también ha advertido de la efectividad de las defensas rusas, que son, a su juicio, "más fuertes de lo que Occidente esperaba", admitió el jefe de las fuerzas armadas británicas en el programa de radio War on the Rocks, en el que Radakin dijo que Occidente tiene que tener “mucho cuidado de no apresurarse a emitir juicios fáciles” sobre la contraofensiva.

“Ésta es una guerra visceral. Lo que estamos viendo es una Ucrania adaptándose a las duras defensas rusas, pero que tiene la iniciativa y que está avanzando", dijo. El alto mando militar de Reino Unido sugirió que la guerra podría prolongarse y advirtió de que la capacidad de Ucrania para ganar depende del hecho de que pueda sobrevivir a Rusia. “Es el ejército el que gana las batallas, pero es la economía y la sostenibilidad lo que tiende a ganar las guerras”.

Radakin instó a los políticos occidentales a no medir el éxito de la contraofensiva en términos de ganancias territoriales exclusivamente. La fuerza militar de Ucrania "no es una fuerza de soldados profesionales, es un ejército ciudadano. ¿Cómo se puede conseguir que un ejército ciudadano luche como lo hace Ucrania para superar las defensas rusas? Hay un elemento de humildad y de tranquilidad en eso”, opinó Radakin.

Reino Unido es el segundo país que más ayuda militar ha proporcionado a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa hace 19 meses. El gobierno de Sunak quiere seguir aumentado el envío de armas, meses después de aprobar el suministro de los misiles Storm Shadow, que han dado a Kiev una valiosa palanca para atacar objetivos estratégicos rusos en Crimea, donde la semana pasada Rusia sufrió un ataque al cuartel general de su Armada en el Mar Negro.

El secretario de Defensa británico le ha preguntado al presidente Zelenski "qué necesitas para ganar". El ministro de Defensa francés, Sebastien Lecornum, también se reunió con su homólogo ucraniano, Rustem Umerov para ofrecer más asistencia militar. De momento, Francia ha suministrado a Ucrania misiles Scalp, la versión nacional de los Storm Shadows.

La OTAN despliega aviones AWACS

La OTAN también ha prometido que dará a Kiev todo lo necesario para derrotar a Moscú. Este jueves anunció el despliegue temporal de aviones de vigilancia del Sistema Aerotransportado de Alerta y Control (AWACS) en la base de Siauliai, en Lituania, para controlar las actividades militares de Rusia en las proximidades de la frontera de la Alianza.

El portavoz en funciones de la OTAN, Dylan White, explicó que los aviones AWACS de la Alianza pueden detectar aviones y misiles a cientos de kilómetros de distancia, lo que los convierte en "una capacidad de alerta temprana clave para la OTAN". En respuesta a la guerra de Rusia en Ucrania, la OTAN ha reforzado su presencia aérea en la parte oriental de la Alianza utilizando cazas, aviones de vigilancia y aviones cisterna. Desde febrero de 2022, los AWACS de la OTAN han realizado cientos de vuelos sobre el este de Europa para vigilar los aviones de guerra rusos.

A raíz de los ataques de drones rusos cerca del territorio de la OTAN, Estados Unidos desplegó la semana pasada cuatro aviones de combate F-16 adicionales en Rumanía para reforzar la misión de vigilancia aérea de la OTAN.

Los AWACS comenzarán sus vuelos de reconocimiento sobre territorio de la Alianza en los próximos días y está previsto que la misión desde la base de Siauliai -donde serán desplegados unos 150 militares en apoyo de las aeronaves-, dure varias semanas. Los aparatos pertenecen a una flota de 14 aviones de vigilancia propiedad de la OTAN con base en Geilenkirchen (Alemania).

Con información de Efe