Al Qaeda ordena a sus militantes atacar las embajadas de Estados Unidos

Al Qaeda trata de recobrar el protagonismo dentro de la “yihad global”, del que se ha hecho dueño el Estado Islámico (Daesh, Isis), con una estrategia mediática que no ha sabido contrarrestar la organización que en día liderara Osama Bin Laden.

De momento, la carta que este individuo remitió en 2002 a los Estados Unidos, tras los ataques contra el 11-S, se ha colado con éxito en las redes sociales por las referencias a Palestina. Pero si se analizan las 3.630 palabras del mensaje, se observa que sus predicciones terroríficas contra los USA e Israel no se han cumplido. La carta no deja de ser el panfleto de un peligroso fanático que, junto a sus inmediatos colaboradores, planificó los atentados del 11-S, que provocaron casi 3.000 muertes. No les falta razón a los que afirman que, desde entonces, Al Qaeda no ha sido la misma y que ha perdido fuerza e influencia, situación acrecentada con la aparición de Isis. Lo mismo le pasará a Hamas, tendrá una antes y un después de los ataques contra Israel del pasado 7 de octubre.

Entre las iniciarías lanzadas por si “comando central” (AQC) está la de pedir a sus militantes que repitan atentados similares al perpetrado el 11 de septiembre de 2012 contra la embajada USA en Bengasi, Libia, en el que fueron asesinadas varias personas, entre ellas el embajador Cristopher Stevens.

Por su parte, su franquicia en el Subcontinente Indio (AQIS) ha publicado en su revista un mensaje en el que, al hilo de los ataques de Hamas, expresa su apoyo a "los muyahidines de Palestina, especialmente a los muyahidines de las Brigadas Al-Qassam y de las Brigadas Al-Quds".

«Hacemos un llamamiento universal para que cada individuo de la Ummah musulmana, cada hombre y cada mujer diga sí al grito de batalla de la yihad. La guerra contra Israel y Estados Unidos no se librará sólo en Israel y Estados Unidos, el mundo entero es el campo de batalla. Y en este mundo de hoy, ningún israelí, ningún estadounidense, ningún sionista europeo o no europeo está a salvo; no hay protección para las embajadas de estos incrédulos en guerra; no hay protección para sus civiles; dondequiera que los encuentres, conviértelos en combustible del infierno. Aquellos que puedan conseguir explosivos o armas biológicas, que los utilicen; aquellos que puedan usar un cuchillo o Kalashnikov, ataquen a los incrédulos; aquellos que puedan usar martillos y cadenas, que los utilicen para aplastar sus cabezas; aquellos que no puedan hacerlo, que utilicen el arma de escribir y hablar, e incluso si esto no es posible, la sharia (interpretación más rigorista del Islam) exige rezar", señalan lozs terroristas.