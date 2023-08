Por qué la ofensiva de Ucrania contra Rusia avanza tan lentamente

La contraofensiva de Ucrania avanza de forma lenta, al menos más lenta de lo esperado en Estados Unidos y otros países occidentales que durante más de un año han estado enviando armas al gobierno de Volodimir Zelenski con la intención de que un avance importante de las tropas ucranianas dañara a Rusia lo suficiente como para obligar al presidente Vladimir Putin a sentarse a una mesa de negociaciones en algún momento de este invierno. Así lo explica el diario Wall Street Journal en una crónica en la que analiza los obstáculos que Kiev se está encontrando en los últimos meses en su estrategia para recuperar el territorio del este del país conquistado por Rusia en 2022.

El debate se centra en qué tipo de armas enviar para doblegar a las tropas del Kremlin. El gobierno de Alemania está considerando la transferencia de misiles de crucero Taurus mientras crece la presión sobre Washington para que proporcione misiles ATACMSlanzados desde tierra. En Estados Unidos se preguntan ahora si la falta deaviones de combate F-16es una de las causas que explica el avance lento de las tropas ucranianas. Este jueves, el Pentágono ha aprobado el envío urgente de aviones de combate F-16 desde Países Bajos y Dinamarca. Ello no hará que Ucrania disponga de estos cazas hasta el próximo año tal y como anunció este jueves un portavoz del gobierno ucraniano.

El "New York Times" acaba de publicar un análisis en el que sostiene que incluso con el suministro temprano de cazas norteamericanos no se habría producido un cambio importante en el curso de la guerra. La conclusión que extrae es que los F-16 no desarrollan la máxima efectividad por sí solos, sino en combinación con artillería y tanques. desminadores. Por tanto, si Ucrania los tuviera en su inventario dichos aviones podrían hacer retroceder a los rusos con más éxito, pero sobre todo con menos bajas entre sus soldados.

El diario neoyorquino cita a Carlo Masala, politólogo de la Universidad de las Fuerzas Armadas Federales en Munich, quien asegura que Kiev podría usar los F-16 “para proteger el espacio aéreo para sus propias tropas, especialmente contra la fuerza aérea rusa" y sostiene que "las unidades ucranianas están actualmente a merced de los helicópteros de ataque rusos sin ninguna protección”. Masala cree que Ucrania necesita munición de artillería, más capacidad para el desminado de suelo una "defensa aérea de corto alcance para que las formaciones mecanizadas puedan operar nuevamente”.

El ex general Ben Hodges considera que "los ucranianos probablemente tendrán que luchar sin F-16 durante los próximos meses" y que Kiev "finalmente ganará la guerra de todos modos si bien el coste de las vidas perdidas será mucho mayor". Hodges defiende que los países occidentales "nunca enviarían a un soldado estadounidense, alemán o británico al combate sin lograr primero la superioridad aérea". Hodges considera que EEUU no puede permitirse el mismo error cometido en Afganistán o en Vietnam dejando de enviar armas estratégicas a Ucrania.

El ex alto mando recuerda que durante la Guerra del Golfo de 1990-1991 “llevamos a cabo seis semanas de ataques aéreos contra las fuerzas iraquíes antes de lanzar el ataque terrestre. Durante la Segunda Guerra Mundial, después del desembarco de Normandía a principios de junio de 1944, las fuerzas de defensa alemanas detuvieron a los aliados durante dos meses. Los aliados solo pudieron salir de su cabeza de puente después de un refuerzo masivo de la Luftwaffe.

El riesgo está en la posible utilización de los aviones occidentales para atacar al enemigo en suelo ruso, como recuerda Carlo Masala: “Con los F-16, Ucrania podría luchar y posiblemente ganar batallas contra los aviones de combate rusos. Teóricamente, podría incluso penetrar el espacio aéreo ruso para derribar los bombarderos que lanzan los misiles hacia Ucrania. Sin embargo, Occidente no permitiría eso”.

Wall Street Journal se pregunta qué pasará en 2024 si Donald Trump gana las elecciones presidenciales a Joe Biden. El ex presidente ha defendido en varias ocasiones que si fuera presidente de nuevo reduciría el apoyo militar a Ucrania e incluso ha proclamado que sería capaz de poner fin a la guerra en tan solo 24 horas valiéndose de su buena sintonía con el presidente Putin. En Ucrania se percibe el temor de una victoria de Trump como un aliciente más para acelerar los avances en el campo de batalla y consolidar una buena posición de partida en caso de un alto el fuego y la posterior negociación que tarde o temprano tendrá que llegar, advierten los analistas.