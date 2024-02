EE UU y Reino Unido bombardean 36 objetivos de los hutíes en Yemen

Fuerzas de Estados Unidos y de Reino Unido, junto al apoyo de más países, han atacado 36 objetivos de las milicias hutíes de Yemen en 13 emplazamientos diferentes. "Como parte de los esfuerzos internacionales en curso para responder al aumento de las actividades desestabilizadoras e ilegales de los hutíes respaldadas por Irán en la región, el 3 de febrero aproximadamente a las 23.30 horas (hora de Sanaa), las fuerzas del Comando Central de EE UU, junto con las Fuerzas Armadas de Reino Unido y con el apoyo de Australia, Baréin, Canadá, Dinamarca, los Países Bajos y Nueva Zelanda llevaron a cabo ataques contra 36 objetivos hutíes en 13 lugares en áreas de Yemen controladas por terroristas hutíes respaldadas por Irán", ha explicado el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en una publicación en la red social X, antes Twitter.

En el mismo mensaje han explicado que "estos ataques de la coalición multilateral se centraron en objetivos en el Yemen controlado por los hutíes utilizados para atacar buques mercantes internacionales y buques de la Armada estadounidense en la región" y han añadido que entre los objetivos había "múltiples instalaciones de almacenamiento subterráneo, comando y control, sistemas de misiles, sitios de operaciones y almacenamiento de vehículos aéreos no tripulados, radares y helicópteros". Los ataques han sido lanzados desde superficie y también desde el aire empleando aviones como el F/A-18, según fuentes estadounidenses citadas por la cadena CNN.

Según el CENTCOM con estos ataques buscan "degradar las capacidades de los hutíes utilizadas para continuar con sus ataques imprudentes e ilegales contra barcos estadounidenses y británicos", pero han matizado que están separados y son "distintos de las acciones multinacionales de libertad de navegación realizadas bajo la Operación Guardián de la Prosperidad", que se refiere a la nueva iniciativa multinacional bajo el paraguas de las Fuerzas Marítimas Combinadas que se centra en la seguridad en el Mar Rojo. Este mismo sábado, las Fuerzas Armadas estadounidenses han informado de la destrucción de al menos una docena de aviones no tripulados hutíes durante una serie de incidentes a lo largo del pasado viernes. El primer incidente tuvo lugar a las 10.30 horas, hora de Saná, la capital de Yemen, (las 8.30 del viernes en España) cuando el destructor estadounidense 'USS Carney' destruyó un avión no tripulado en el golfo de Adén, sin daños ni víctimas que lamentar. Cuatro horas después, fuerzas del Mando Central del Ejército de Estados Unidos lanzaron un ataque que destruyó cuatro aviones no tripulados de la insurgencia yemení, "listos para lanzar" desde "zonas de Yemen bajo control insurgente". "Las fuerzas de EE UU determinaron que presentaban una amenaza inminente para los cargueros y los buques estadounidenses en la zona y por ello decidieron lanzar esta operación de autodefensa para destruirlos", han explicado.

Finalmente, a las 21.20 (las 19.30 en España, el destructor 'USS Laboon' y aviones de combate F/A-18 del grupo de ataque del portaaviones 'Dwight D. Eisenhower' comenzaron una operación que desembocó en el derribo de siete aviones no tripulados de la insurgencia sobre el mar Rojo, de nuevo sin daños ni víctimas entre las fuerzas norteamericanas. Los hutíes yemeníes controlan el centro y el norte de Yemen y han realizado ataques contra buques mercantes en el mar Rojo en apoyo a la Franja de Gaza, objetivo de una ofensiva militar israelí.