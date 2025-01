El riesgo de que la memoria del Holocausto se desvanezca

¿Qué es el Holocausto? ¿Cuántos judíos fueron asesinados por el régimen nazi? Se calcula que unos seis millones de judíos fueron perseguidos y asesinados sistemáticamente por la Alemania nacionalsocialista pero hoy, 80 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el conocimiento sobre el Holocausto y la Shoah está disminuyendo visiblemente, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Esta es la conclusión a la que llega una encuesta publicada esta semana por la Jewish Claims Conference y que arroja que el 40 por ciento de los jóvenes alemanes, entre 18 y 29 años, no saben que alrededor de seis millones de judíos fueron asesinados por los nazis y, lo que es más alarmante, el dos por ciento opina que el Holocausto nunca ocurrió.

El Consejo Central de Judíos de Alemania se mostró alarmado por los resultados de la encuesta. «El preocupante aumento de la violencia verbal y física antisemita que estamos presenciando en Alemania tiene su origen en gran medida por la desinformación sobre el Holocausto», aseguró el presidente del Consejo Central, Josef Schuster. Pero la realidad es todavía peor. En plena campaña electoral, y en paralelo a este estudio, se da por hecho que muchos jóvenes alemanes -e incluso aquellos que irán a las urnas por primera vez-, voten al partido ultra Alternativa para Alemania (AfD). La historia parece no haber hecho mella en esta generación que, según algunos estudios, no se siente lo suficientemente escuchada por los partidos tradicionales y muchos votantes jóvenes del espectro de izquierda y del movimiento climático están decepcionados con el gobierno saliente por no haber puesto en marcha algunas de sus promesas gubernamentales. El éxito de este partido xenófobo recae sobre todo en las zonas rurales y entre los jóvenes con bajos niveles educativos e ingresos que han dado la mano a este partido ante lo que ellos definen como el desmantelamiento de la infraestructura social y, en el caso de los jóvenes del este, la búsqueda explícita de una identidad que sí ven representada en el programa de la AfD. A esto se suma el enfoque selectivo de la formación. En un momento en el que los jóvenes buscan respuestas, los populistas ofrecen respuestas sencillas en las redes sociales y, en ese aspecto, la AfD es, con diferencia, el partido con mayor alcance en Alemania en TikTok. Muchos de sus vídeos hablan de forma muy ofensiva a los jóvenes; alrededor de dos tercios de sus votantes son hombres.

Una situación que permite incluso otra vuelta de rosca ya que, a pesar de su ideario antimigración, muchos inmigrantes se sienten atraídos por esta formación. Pero, ¿qué atrae a las personas de las distintas comunidades de inmigrantes? Según algunos politólogos, temas como la crítica de género, la homofobia o las estructuras patriarcales pueden resultar atractivas para determinados grupos de inmigrantes. Otro aspecto es que muchos extranjeros ya no se sienten como tal; una vez que llegan, pasan a rechazar la llegada de otros migrantes. Los líderes del AfD lo saben y así se dejó entrever en su último congreso, donde quedó patente que tienen una posición más sólida y que claramente están a la ofensiva ante las elecciones federales. Las luchas internas han quedado atrás y ahora, tanto sus miembros como sus defensores, vitorean a la líder del partido Alice Weidel que incluso recibió el impulso del hombre más rico del mundo, el multimillonario tecnológico Elon Musk, que retransmitió en directo la conferencia del partido en su plataforma X, lo que permitió a los populistas conseguir una audiencia de millones. Como si fuera un agradecimiento por el apoyo, Weidel complace a sus adeptos adoptando el controvertido término «remigración» que significa la expulsión de millones de personas de origen inmigrante y, aunque la líder de AfD tiene una relación con una mujer, en el programa electoral se introduce unánimemente un pasaje según el cual la familia está formada por «padre, madre e hijos». Todo esto para confirmar que en estos días la AfD rebosa confianza y que tales contradicciones se pasan internamente por alto. El partido tiene razones para ello. Después de todo cuentan con el respaldo de las encuestas que les vaticinan el 20 por ciento de la estimación de voto cuando, en las elecciones de 2021, obtuvieron el 10,4 por ciento. No obstante, y aunque el resto de partidos del Bundestag ha descartado formar coaliciones con la AfD, la formación ha logrado captar y fortalecer los sentimientos populares dentro de la oposición. Pero hay más; el hecho de que AfD tenga tanta confianza en sí mismo se debe también a los últimos acontecimientos políticos en el extranjero: en Austria probablemente habrá por primera vez un canciller del populista de derecha FPÖ y en Estados Unidos Donald Trump ha regresado a la Casa Blanca.

En Alemania, varios lugares conmemorativos están organizando eventos especiales para recordar el 80º aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. El año pasado, muchos de estos lugares registraron un número constante de visitantes. Esto se aplica, por ejemplo, al monumento conmemorativo del campo de concentración de Sachsenhausen en Brandeburgo, que en 2024 recibió casi medio millón de visitantes. También el monumento al campo de concentración de Dachau, en Baviera, que fue visitado por más de 900.000 personas, habló de un «interés cada vez mayor». Sin embargo, el centro de documentación de Berlín «Topografía del Terror» registró en 2024 una disminución de visitantes de casi el 21 por ciento en comparación con el año anterior. El esfuerzo por proporcionar información sobre la era nazi y el Holocausto se ve dificultado por el número cada vez menor de testigos contemporáneos. La Claims Conference estima que todavía hay alrededor de 245.000 sobrevivientes judíos del Holocausto que viven en más de 90 países en todo el mundo. La mayoría de ellos, el 49 por ciento, vive en Estados Unidos. Casi todos los testigos contemporáneos vivieron los acontecimientos cuando eran niños.