La rotunda respuesta del director de la CIA al ser preguntado por el envío de armas de China a Rusia

El director de la CIA, William Burns, ha confirmado que Estados Unidos está "seguro" de que China está considerando proporcionar a Rusia equipo letal para su guerra contra Ucrania.

"Confiamos en que el liderazgo chino está considerando la provisión de equipo letal", ha relatado Burns en una entrevista con la cadena CBS recogida por 'The Hill'. No obstante, el jefe de la agencia de Inteligencia estadounidense ha señalado que hasta el momento no se ha tomado una decisión final y que no hay evidencia de envíos de armas letales por ahora.

“Creo que el secretario (Antony) Blinken y el presidente (Joe Biden) han considerado importante dejar muy en claro cuáles serían las consecuencias de eso porque sería una apuesta muy arriesgada e imprudente”, agregó Burns.

El general retirado del ejército de cuatro estrellas, Jack Keane, sugirió el domingo pasado que la advertencia de Blinken podría servir como elemento disuasorio. “Estoy de acuerdo con la administración por comenzar a exponer lo que han recogido, probablemente en los círculos de inteligencia, que China se está preparando para proporcionar ayuda militar letal a Rusia”, dijo Keane a “Fox News Sunday”.

Las declaraciones de Burns tienen lugar un día después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, manifestase que por el momento no existen pruebas que demuestren que Pekín haya suministrado armas letales a Moscú.

En este sentido, el inquilino de la Casa Blanca aseguró en declaraciones a la prensa que en su última reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, le advirtió sobre las consecuencias que tendría el envío de armas letales a Rusia. "Tuve una larga conservación con Xi sobre esto en verano. Le dije: 'Mira, esto no es una amenaza, es sólo una declaración'. Cuando, de hecho, los europeos vieron lo que estaba ocurriendo y los estadounidenses vieron lo que estaba ocurriendo en Rusia, en Europa, ¿adivinen qué? Seiscientas empresas se retiraron y se fueron", aseveró Biden.

La respuesta de China

China respondió a Estados Unidos ante estas acusaciones sobre el envío de armas diciendo que es Washington quien está intensificando la guerra en Ucrania y afirmando que Pekín está firmemente “del lado de la paz y el diálogo”, en referencia al plan de paz presentado esta semana, que ha sido acogido con escepticismo desde las potencias occidentales.

“Es Estados Unidos, no China, es el que ha estado transfiriendo armas al campo de batalla”, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, en una sesión informativa. “Estados Unidos no está en posición de decirle a China qué hacer”.