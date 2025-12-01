Rusia aumenta la presión en Ucrania: en noviembre conquistó cerca del doble de territorio que el mes anterior

Rusia conquistó este mes de noviembre en Ucrania 505 kilómetros cuadrados de territorio, casi el doble que en octubre, cuando las fuerzas rusas ocuparon 267 kilómetros cuadrados, según datos presentados este lunes por la plataforma ucraniana de análisis de la guerra DeepState.

Como recoge EFE, el Ejército ruso había conquistado en septiembre 259 kilómetros cuadrados, mientras que en agosto se hizo con 464 kilómetros cuadrados de territorio adicional, siempre de acuerdo con esta plataforma.

Según DeepState, el 40 % del territorio tomado por Rusia en noviembre se encuentra en el frente de Guliaipole de la región de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, donde las fuerzas rusas han tomado una quincena de localidades en las últimas semanas. En el frente de Pokrovsk-Mirnograd, en la región oriental de Donetsk, los rusos tomaron en noviembre 56 kilómetros cuadrados